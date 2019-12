Diretta Imolese – Triestina 1-1: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Imolese – Triestina del 4 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle 17

IMOLA – Mercoledì 4 dicembre si gioca la gara di recupero del campionato di Serie C tra Imolese e Triestina. Dalle ore 17 in campo le due squadre. Da una parte la squadra di casa al terz’ultimo posto con 13 punti e ultimo turno positivo con l’1-1 maturato contro la Sambenedettese in casa. Dall’altra parte invece voglia di riscatto dopo la sconfitta contro il Carpi nell’ultimo turno. Aggiornamenti sul match a partire dall’ingresso in campo delle due squadre e gara che è visibile per i solo abbonati in esclusiva su Eleven Sports.

Sintesi del match

Imolese pericolosa dopo due minuti di gioco, lancio in area per Padovan che non riesce ad agganciare la sfera e si fa anticipare dall’uscita di Offredi. Risposta di Gatto appena dentro l’area ma sul bolide Rossi devia in angolo. Gara equilibrata in questo avvio con la Triestina che prova maggiomente a fare la partita. Al 20′ Steffe ci prova dalla distanza, palla abbondantemente a lato. Palla in area per Carini su punizione di Marcucci al 26′ ma il giocatore sottoporta non è arrivato sul pallone per il tap in vincente. Al 40′ viene assegnato un rigore per la Triestina, segnalato fallo di mano di Boccardi in area. Dal dischetto Ferretti batte Rossi concludendo alla sua sinistra, palla molto angolata che il portiere non riesce a deviare nonostante avesse intercettato la traiettoria. Al 47′ rigore anche per l’Imolese, fallo su Belcastro. Dal dischetto Boccardi al 49′ conclude molto angolato alla destra del portiere che invano ha tentato di raggiungere la traiettoria molto angolata. Si chiude il tempo sull’1-1.

Il tabellino minuto per minuto

IMOLESE (3-5-2): G. Rossi; F. Boccardi, F. Carini, F. Della Giovanna, P. Schiavi, A. Marcucci, I. Alimi, T. Tentoni, G. Ingrosso, S. Padovan, L. Belcastro. A disposizione: D. Libertazzi, L. Seri, L. Alboni, L. Checchi, L. Valeau, D. Suliani, A. Provenzano, F. Bolzoni, F. Artioli, E. Latte Lath, D. Vuthaj, B. Ngissah. Allenatore: Gianluca Atzori.



TRIESTINA (4-4-2): D. Offredi; F. Cernuto, R. Codromaz, A. Malomo, G. Formiconi, R. Paulinho, D. Steffè, M. Beccaro, D. Mensah, A. Ferretti, L. Gatto. A disposizione: K. Matosevic, A. De Luca, A. Scrugli, F. Maracchi, D. Giorico, P. Granoche, M. Hidalgo Gasparini, G. Gomez, A. Procaccio, R. Costantino. Allenatore: Carmine Gautieri.



Reti: al (R)' pt A. Ferretti.



Ammonizioni: al 30' pt F. Della Giovanna (IMO), al 28' pt T. Tentoni (IMO), al 41' pt L. Belcastro (IMO), al 43' pt R. Codromaz (TRI).

