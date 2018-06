Inghilterra – Belgio: pronostici e quote per le scommesse

Mondiali 2018, Inghilterra – Belgio: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma giovedì 28 giugno alle ore 20. Per i quotisti preferenza per i britannici



Giovedì 28 giugno alle ore 20 si gioca Inghilterra – Belgio, match valido per la terza giornata del Gruppo G. In palio c’è la prima posizione visto che le due Nazionali hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale. Gli inglesi, dopo aver battuto all’ultimo secondo la Tunisia, hanno vinto facile contro Panama (6-1). Contro la squadra panamense tre reti anche per il Belgio, vittorioso anche contro la Tunisia. Le due squadre sono appaiate in classifica ma al momento l’Inghilterra sarebbe avanti grazie al fair-play. Per arrivare al primo posto, invece, il Belgio deve vincere.

Mondiali 2018, Inghilterra – Belgio: pronostico e quote scommesse

Preferenza per i britannici. L’1 dell’Inghilterra è dato da Eurobet e da Sisal a 2,65. Il 2 dei belgi è offerto da tutti a 2,90; il pareggio vale 3,15 per Eurobet e 3,10 per Sisal.

Le quote Eurobet per la doppia chance sono a 1,44 per l’1/X, a 1,50 per l’X/2 e a 1,39 per l’1/2. Le quote Sisal sono invece 1,42 per l’1/X, a 1,49 per l’X2 e, e a 1,38 per l’1/2.

Non è prevista una goleada. Eurobet e Sisal offrono l’Under 2,5 e l’Over 2,5 a 2,00.

I quotisti si sbilanciano e pensano che non vadano a segno entrambe le squadre: il Gol vale 1,75 e 1,70 per Sisal; il No Gol a 2,00 per Eurobet e 1,90 per Sisal.

Per tutti il risultato più esatto è l’1-0 (a 7,75 per Eurobet; a 7,50 per Sisal), seguito per Eurobet dal 2-1 (a 9,50) e dal 2-0 (a 12,00) e per Sisal dallo 0-1 (a 8,50) e dal 2-1 a 9,40). La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale 4,50 per Eurobet e 4,70 per Sisal.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.