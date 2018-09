La gara è in programma sabato 8 settembre 2018 alle ore 20.45. Per i bookmakers leggera preferenza per gli iberici



Sabato 8 settembre alle ore 20.45 si gioca Inghilterra – Spagna, incontro valido per il Gruppo 4 della Lega A della UEFA Nations League. Gli inglesi hanno chiuso il Mondiale russo in quarta posizione: sconfitta in semifinale contro la Croazia e sconfitta contro il Belgio, nella finale per il terzo posto, per la compagine inglese. Gli iberici, invece, sono stati eliminati agli ottavi di finale dopo aver perso ai rigori contro la Russia.



UEFA Nations League, Inghilterra – Spagna: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno leggermente favoriti gli iberici. il segno 2 è offerto da 2,60 a 2,63. Il segno 1 è quotato da 2,75 a 2,84 2,45, il segno X, invece, è offerto da 3,10 a 3,15,

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X è quotato da 1,46 a 1,49, l’X/2 oscilla tra 1,42 e 1,43 mentre l’1/2 vale da 1,34 a 1,36.

I bookmakers pensavo che non ci sarà goleada l’Under 2,5 è dato da 1,58 a 1,60 mentre l’Over 2,5 è offerto da 2,20 a 2,23. Non si sbilanciano invece sul fatto se andranno a segno entrambe le squadre oppure no: il Goal è dato da 1,85 a 1,88 mentre il No Goal vale da 1,81 a 1,85.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (vale da 5.7 a 5,75), seguito dall’1-0 (da 7,5 a 7,75) e dallo 0-0 (dato da 7,90 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,80 a 5,30.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.45 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.