Inter-Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Atalanta di Giovedì 2 dicembre 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la semifinale di Supercoppa Italiana

RYHAD – Giovedì 2 gennaio, alle 20 (ore italiane), alla Kingdom Arena di Riad, andrà in scena Inter – Atalanta, prima semifinale della EA Sports FC Supercup (Supercoppa Italiana), che assegnerà il primo trofeo stagionale italiano. In caso di parità al novantesimo minuti si batteranno direttamente i calci di rigore.

Indice

Di fronte i Campioni d’Italia e gli orobici, che hanno perso l’ultima finale di Coppa Italia. L’Inter viene dal successo esterno per 0-3 contro il Cagliari ed é terza in classifica con 40 punti (e con una partita da recuperare), frutto di dodici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, quarantacinque gol fatti e quindici subiti. Tre punti in più per l’Atalanta, capolista a pari merito con il Napoli e reduce dall’1-1 portato a casa dall’Olimpico contro la Lazio. Il suo percorso racconta di tredici partite vinte, due pareggiate e tre perse, quarantatré reti realizzate e venti incassate.

Sono complessivamente centoquarantuno i precedenti tra le due compagini con il bilancio di settantasei successi dell’Inter, trentasei pareggi e ventinove affermazioni dell’Atalanta. In campionato, lo scorso 30 agosto, finì 4-0, per la squadra di Simone Inzaghi.

Cronaca con tabellino della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER-ATALANTA]

RISULTATO IN DIRETTA: INTER-ATALANTA Giovedì 2 gennaio dalle ore 19 le formazoni ufficiali, dalle ore 20 la cronaca con commento in diretta della partita di Supercoppa.

Convocati Atalanta

Bellanova Raoul (16), Brescianini Marco (44), Carnesecchi Marco (29), De Ketelaere Charles (17), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hien Isak (4), Kolašinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Lookman Ademola (11), Palestra Marco (27), Pašalić Mario (8), Rossi Francesco (31), Ruggeri Matteo (22), Rui Patrício (28), Samardžić Lazar (24), Scalvini Giorgio (42), Sulemana Ibrahim (6), Toloi Rafael (2), Vlahović Vanja (48), Zaniolo Nicolò (10), Zappacosta Davide (77)

Inzaghi alla vigilia

“Il più grande successo dell’Atalanta, al di là dell’Europa League, è il fatto di non essere più una sorpresa, stanno avendo grandissimi risultati in campionato e in Champions League: per noi sarà una partita difficile come sempre, ci vorrà una grande Inter contro un avversario che sta molto bene e sta ottenendo grandissimi risultati. Devono andar bene tantissime cose, siamo in un ottimo momento, ma sappiamo che le insidie sono sempre dietro l’angolo. Abbiamo qualche difficoltà numerica in difesa, speriamo di recuperare Acerbi e Pavard per la prima metà di gennaio, abbiamo a casa anche Di Gennaro.

Gli altri stanno bene e si stanno allenando al meglio: cercheremo di schierare una formazione competitiva. Ringrazio per il benvenuto, la Supercoppa per noi è molto importante, l’abbiamo dimostrato negli ultimi tre anni, vincendo il trofeo. Noi vogliamo fare una grande gara per giocarci la finale, ma sappiamo che ci sono tre squadre che avranno lo stesso obiettivo e ci saranno difficoltà fin dalla partita con l’Atalanta che al momento è in testa in campionato. “I precedenti non vanno in campo e non portano punti, quest’anno ci siamo incontrati con il mercato aperto e con loro che avevano diverse defezioni. Da quel momento hanno fatto tre mesi e mezzo ottimi: sono molto fisici ma con tanta qualità in ogni zona del campo, servirà una grande Inter”.

Mkhytarian alla vigilia

“La gara di domani sarà molto importante, sappiamo che l’Atalanta sta giocando molto bene. Cercheremo di giocare al meglio, è molto importante per noi continuare a vincere. Faremo del nostro meglio. (Inter e Atalanta, ndr) Sono due squadre diverse. Loro hanno vinto tante partite consecutivamente e noi in quel momento eravamo ancora alla ricerca della forma migliore. Stiamo giocando nelle ultime settimane con grande qualità, ma siamo consapevoli che ci aspetta una sfida difficile”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bahri. Quarto ufficiale Zufferli. Al VAR Abisso e Meraviglia.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’INTER – Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al classico modulo 3-5-2, con Sommer tra i pali e con Bisseck, de Vrji e Bastoni pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Mkhytarian mentre Dumfries e Dimarco dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti Dimarco e Lautaro.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Out l’infortunato Retegui. Gasperini dovrebbe rispondere con il tradizionale modulo, 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali e con una difesa a tre formata da Kossonou, Hien e Kolasinac. In mezzo Ederson e de Roon mentre Bellanova e Zappacosta dovrebbero agire sulle corsie esterne. Tra le linee Pasalic, di supporto alla coppia di attacco composta da De Keteleare e Lookman.

Le probabili formazioni di Inter – Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mikhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Mediaset ha i diritti esclusivi della competizione. L’incontro sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 5 e sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.