RIAD – Venerdì 3 gennaio, alle 20 (ore italiane), alla Kingdom Arena di Riad, andrà in scena Juventus-Milan, seconda semifinale della EA Sports FC Supercup (Supercoppa Italiana), che assegnerà il primo trofeo stagionale italiano. In caso di parità al novantesimo minuti si batteranno direttamente i calci di rigore.

Di fronte i detentori della Coppa Italia e i secondi classificati nell’ultimo campionato di Serie A. La Juventus viene dal 2-2 casalingo contro la Fiorentina ed é quinta in classifica, a pari merito con la Fiorentina (e con una patita da recuperare), con 32 punti, frutto di dodici sette vittorie, undici pareggi, trenta gol fatti e quindici subiti.

Cinque punti in meno per il Milan é reduce dall’1-1 casalingo contro la Roma, che ha determinato l’esonero di Fonseca. A Riad siederà per la prima volta Conceicao, che si troverà di fronte un avversario particolare: il figlio Francisco. Il percorso dei rossoneri racconta di sette partite vinte, sei pareggiate e tre perse, quarantatré reti realizzate e venti incassate. Nelle ultime cinque sfide la Juventus ha collezionato sette punti, il Milan otto. Sono 306 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 101 successi del Milan, 89 pareggi e 115 affermazioni della Juventus. In campionato, lo scorso 23 novembre, finì 0-0.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO FINALE: JUVENTUS-MILAN 1-2 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento di serata! SECONDO TEMPO 49' finisce qui! Il Milan vince in rimonta e vola in finale! 45' saranno cinque i minuti di recupero 39' doppio cambio anche per Thiago Motta. Dentro Weah per McKennie e Fagioli per Locatelli 35' nel Milan dentro Terracciano per Morata e Gabbia al posto di Emerson Royal 34' ripartenza del Milan, cross di Pulisic e Di Gregorio si salva in calcio d'angolo 29' VANTAGGIO MILAN! sugli sviluppi del corner ci scappa l'autogol di Federico Gatti 27' destro di Morata! Gatti mette la palla in calcio d'angolo! sugli sviluppi del corner Thiaw manda la palla sul fondo 25' dal dischetto Pulisic contro Di Gregorio: GOL! HA PAREGGIATO IL MILAN! 24' fallo di Locatelli su Pulisic! RIGORE PER IL MILAN 23' gioco fermo per ché Abraham ha preso un colpo alla testa 20' Di Gregorio legge bene la traiettoria del tiro di Rejinders e sventa il pericolo 19' nella Juventus dentro Gonzalez al posto di Vlahovic e Cambiaso per Mbangula 16' Koopmeiners conquista un calcio d'angolo 15' altro cambio nel Milan: dentro Abraham al posto di Jimenez 11' tocco di mano di Tomori che ha fermato una situazione di Emerson Royal che avrebbe potuto diventare pericolosa 8' deviazione in calcio d'angolo di un tentativo di conclusione di Fofana. Sugli sviluppi del corner il colpo idi testa di Theo Hernandez manda la palla alta sopra la traversa 7' nel Milan dentro Musah al posto di Bennacer 4' lancio troppo lungo di Emerson Royal per Morata 2' cross di Yildiz per Vlahovic che sotto la pressione di Tomori manda la palla a lato di pochissimo 1' diagonale di Yildiz! Palla a lato di pochissimo 1' si riparte PRIMO TEMPO 46' finisce qui il primo tempo. Juventus in vantaggio con gol di Yildiz che all'ultimo momento ha preso il posto dell'infortunato Conceição 46' ammonizione per McKennie per gioco falloso 45' Maignan respinge la conclusione di Vlahovic! 44' un minuto si recupero 41' cross di Emerson Royal dalla destra, Gatti pulisce la propria area con un colpo di testa 39' Emerson Royal anticipa Koopmeiners in calcio d'angolo 36' gioco fermo per infortunio a Bennacer 31' fallo di Mc Kennie su Bennacer 29' cross per Yildiz ma Jimenez riesce ad anticiparlo in calcio d'angolo 24' interento falloso di Bennacer su Koopmeiners 20' VANTAGGIO JUVENTUS! assist di Mbangula per Yildiz che controlla bene la palla e la mette alle spalle di Maignan! 15' scambio impreciso tra Di Gregorio e Koopmeiners 11' fallo di Koopmeiners su Bennacer 8' palla profonda per Vlahovic anticipato da Maignan. Era però in fuorigioco 6' sugli sviluppi del corner battuto corto, altra deviazione in corner di Mbangula 6' cross di Emerson, tocco di Mckennie per Di Gregorio che mette la palla in calcio d'angolo 5' squadre molto corte e quindi spazi per giocare molto ristretti 4' fallo di Thiaw su Vlahovic 3' McKennie cerca la profondità per Mbangula ma Emerson Royal riesce a mettere la palla in fallo laterale 1' partiti! infortunio per Conceição nel riscaldamento. Al suo posto ci sarà Yildiz Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per viver insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Juventus-Milan Tabellino JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie (dal 39' st Weah); Locatelli (dal 39' st Fagioli), Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula (dal 19' st Cambiaso); Vlahović (dal 19' st Gonzalez). A disposizione: Perin, Pinsoglio; Cambiaso, Rouhi; Adžić, D. Luiz, Fagioli; González, Weah. Allenatore: Motta. MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal (dal 35 ' st Gabbia), Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer (dal 7' st Musah), Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata (dal 35 'st Terracciano) Jiménez (dal 15' st Abraham). A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Pavlović, Terracciano; Musah, Vos, Zeroli; Abraham, Camarda, Jović, Traorè. Allenatore: S. Conceição. Reti: al 20' pt Yildiz, al 26' st Pulisic (R), al 30' st Gatti (autogol) Ammonizioni: Mc Kennie, Pulisic Recupero: 1' nel primo tempo e 5' nella ripresa

Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; F. Conceição, Koopmeiners, Mbangula; Vlahović. A disposizione: Perin, Pinsoglio; Cambiaso, Rouhi; Adžić, D. Luiz, Fagioli; González, Weah, Yıldız. Allenatore: Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jiménez. A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Pavlović, Terracciano; Musah, Vos, Zeroli; Abraham, Camarda, Jović, Traorè. Allenatore: S. Conceição.

Thiago Motta alla vigilia

“Si entra in campo per vincere, sarà una situazione particolare rispetto al campionato, perché se si perde, si esce. Noi vogliamo giocarcela al massimo per vincerla e proseguire il cammino. Il Milan è una squadra con ottimi giocatori e un allenatore nuovo che ha fatto molto bene al Porto. Daremo il massimo, queste sono partite belle da giocare, ci sarà una grande voglia di essere in campo, saremo pronti per affrontare il miglior Milan possibile, abituato a giocare competizioni importanti: sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo evitare.

Tutto fa differenza, anche i piccoli dettagli, quindi dobbiamo essere concentrati e determinati, con grande attenzione su tutto. Rispettiamo l’avversario ma vogliamo portare la partita dalla nostra parte. Personalmente voglio vincere come allenatore, ma non è un ossessione: sono tranquillo e convinto della nostra forza e voglio fare tutto quello che posso per far scendere in campo i ragazzi nel miglior modo possibile. Noi sentiamo l’amore dei nostri tifosi e lo percepiamo ogni giorno come uno stimolo in più per portare questa squadra e questo Club dove merita”.

Locatelli alla vigilia

“Il Milan è una squadra forte, ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita e dare il massimo. Non può finire in pareggio, questa è una gara da vincere, giocando con voglia e intensità, su ogni pallone, perché siamo qui per vincere il trofeo: sfide come queste saranno decise dai dettagli, e quindi bisogna avere un’attenzione maniacale. Siamo in un percorso di crescita, che va vissuta un passo alla volta, e questo può essere un passo importante: ci sentiamo carichi e motivati, viviamo un passo alla volta. Siamo stati accolti benissimo qui in Arabia Saudita, vincere per i nostri tifosi qui è una motivazione in più. La posizione in campo? Mi trovo bene in tutti i luoghi del campo, dove mi chiede il Mister. Indossare la fascia di capitano per me è un onore, è qualcosa che nemmeno riesco a descrivere”

Conceiçao alla vigilia

“Ho trovato una squadra umile, che vuole imparare e capire cosa chiedo. È molto importante, la base per fare un lavoro di qualità. C’è stato poco tempo per lavorare, ma abbiamo cercato di essere incisivi sul dire cosa serve migliorare dal punto di vista del gioco, per essere competitivi e cercare di vincere contro la Juventus. Avere più tempo a disposizione sarebbe stato meglio, ma non ci sono scuse. Stiamo preparando la partita per essere incisivi.

In un grande club contano i risultati. Non sono emozionato (per il fatto di giocare controil figlio Franciaco, nedr), ho solo un po’ di raffreddore e febbre. A casa sono il padre, in campo un avversario e lui la pensa allo stesso modo. Non c’è nessuna emozione, voglio vincere. Lui ha le caratteristiche di un giocatore irriverente, con una tecnica superiore alla media. La Juventus ha tanti giocatori di qualità, giovani, che lavorano. Hanno preso pochi gol, giocano compatti. Dovremo riuscire a smontare la loro ottima organizzazione difensiva. Non voglio castrare la qualità della mia squadra, dovremo essere un gruppo lavorando insieme”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Dei Giudici. Quarto ufficiale Ayroldi. Al VAR Paterna, AVAR Marini.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Indisponibili Bremer, Cabal, Milik mentre dobrebbero essere recuperati Rouhi e Weah. Thiago Motta dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Gatti e Kalulu e sulle fasce da Cambiaso e Savona. In mediana Locatelli e Thuram. Unica punta Vlahovic, supportata da Koopmeiners; ai lati Conceicao e Yildiz.

COME ARRIVA IL MILAN Conceicao dovrà fare a meno degli infortunati Florenzi, Jovic, Loftus-Cheek, Musah e Okafor. Recuperato Pulisic mentre Leao potrebbe essere pronto per la panchina. Probabile modulo 4-3-3 con Maignan tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Thiaw e Gabbia e sulle fasce da Emerson Royal e Theo Hernandez. A centrocampo Bennacer, Fofana e Rejinders. Tridente offensivo composto fa Pulisic, Morata e Jimenez.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. Allenatore: Conceicao

Dove vedere la partita in tv e streaming

Mediaset ha i diritti esclusivi della competizione. L’incontro sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 5 e sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.