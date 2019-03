Inter – Eintracht Francoforte: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Eintracht Francoforte: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

MILANO – Giovedì 14 marzo alle ore 21 andrà in scena Inter – Eintracht Francoforte, incontro valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dallo 0-0 dell’andata maturato in terra tedesca. Da una parte c’è la formazione nerazzurra che è reduce dal successo casalingo contro la SPAL ed in classifica occupa la quarta posizione con 50 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine tedesca che viene dalla netta vittoria in casa del Fortuna Dusseldorf ed in classifica occupa la quinta posizione con 43 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 14 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – La squadra di Spalletti dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio e Asamoah sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Vrij e Skriniar. A centrocampo Vecino e Borja Valero in cabina di regia mentre davanti Politano, Candreva e Perisic alle spalle di Keita.

QUI EINTRACHT FRANCOFORTE – La formazione tedesca dovrebbe schierarsi col 3-4-1-2 con Trapp tra i pali, pacchetto arretrato formato da Ndicka, Abraham e Hinteregger. A centrocampo Rode e Hasebe in cabina di regia con Da Costa e Kostic sulle corsie esterne mentre davanti Gacinovic alle spalle di Haller e Jovic.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Inter – Eintracht Francoforte, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e in chiaro su Tv8. Inoltre per gli abbonati sarà possibile usufruire della diretta streaming con le app Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni di Inter – Eintracht Francoforte

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Valero; Politano, Candreva, Perisic; Keita. Allenatore: Spalletti

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic. Allenatore: Hutter

STADIO: San Siro