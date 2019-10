Serie A, Inter – Parma: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Inter – Parma: incontro della nona giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

MILANO – Tutto pronto a San Siro per l’incontro tra Inter – Parma, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I nerazzurri giocheranno con il classico 3-5-2 e in attacco ci sarà Lautaro Martinez e Lukaku; i ducali invece giocheranno con il 4-3-3 ed in avanti ci sarà Gervinho centrale con Kulusevski e Karamoh a sulle fasce. La gara sarà arbitrata dal signor Chiffi della sezione di Padova.

Le formazioni ufficiali di Inter – Parma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, De Vrij, Ranocchia, Politano, Asamoah, Lazaro, Borja Valero, Dimarco, Esposito. Allenatore: Conte

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Dermaku; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. A disposizione: Colombi, Alastra, Brugman, Barillà, Sprocati, Pezzella. Allenatore: D’Aversa