Diretta della nona giornata del campionato di Serie B 2019/2020: presentazione e cronaca con i risultati in tempo reale

CREMONA – Domani sera, con l’anticipo tra Ascoli e Virtus Entella, prenderà il via la nona giornata del campionato di Serie B. Match interessante a Del Duca visto che entrambe le squadre occupano la settima posizione in classifica. Sabato la gran parte dei match a cominciare da Pescara-Benevento con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia mentre i sanniti vengono dal successo casalingo contro il Perugia. Impegno casalingo per il Crotone che, dopo il pareggio con il Pisa, vorrà rifarsi contro il Venezia che è reduce alla vittoria contro la Salernitana. Giocheranno fuori casa, invece, Chievo ed Empoli con i Clivensi che se la vedranno sul campo del Cosenza mentre i toscani saranno ospiti del Trapani.

Match interessante quello tra Salernitana e Perugia con i campani che hanno perso a Venezia mentre gli umbri hanno raccolto zero punti a Benevento. Da seguire anche Pordenone-Cittadella mentre lo Spezia ospiterà la Juve Stabia. Alle ore 18 il sentitissimo derby Livorno-Pisa con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta col Frosinone mentre gli ospiti vengono dal pareggio casalingo contro il Crotone. Il posticipo della domenica sera metterà di fronte Cremonese e Frosinone, calcio d’inizio alle ore 21. Di seguito il programma della nona giornata e la classifica.

Serie B, 9 giornata in diretta: risultati in tempo reale

In diretta la nona giornata del campionato di Serie B. Il turno si apre venerdì 25 ottobre alle 21 con Ascoli - Virtus Entella.

Il programma della nona giornata di Serie B

Venerdì 25 ottobre ore 21

Ascoli – Virtus Entella [CRONACA DIRETTA]

Sabato 26 ottobre ore 15

Cosenza – Chievo

Crotone – Venezia

Pescara – Benevento [CRONACA DIRETTA]

Pordenone – Cittadella

Salernitana – Perugia

Spezia – Juve Stabia

Trapani – Empoli

Sabato 26 ottobre ore 18

Livorno – Pisa

Domenica 27 ottobre ore 21

Cremonese – Frosinone [CRONACA DIRETTA]

La classifica dopo otto giornate:

Benevento 18, Empoli e Crotone 15, Salernitana e Perugia 14, Chievo 13, Ascoli, Venezia, Entella e Cittadella 12, Pordenone e Cremonese 10, Pisa e Pescara 10, Frosinone 9, Cosenza, Spezia e Juve Stabia 7, Trapani 5, Livorno 4.