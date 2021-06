Netto successo da parte dell’Italia che batte 4-0 la Repubblica Ceca, a segno tutto il tridente d’attacco della Nazionale di Mancini.

BOLOGNA – Nell’incontro amichevole, in vista di Euro 2020, l’Italia batte la Repubblica Ceca 4-0 preparandosi al meglio alla partita contro la Turchia, valida per la prima giornata del Gruppo A. Show da parte della Nazionale di Mancini che chiude i conti nella prima frazione di gioco grazie ai gol di Immobile e Barella mentre nel secondo tempo arrivano la reti di Insigne e Berardi. A segno tutto il tridente d’attacco dell’Italia che prepara al meglio la partita contro la Turchia mentre la Repubblica Ceca giocherà un’altra amichevole contro l’Albania.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: ITALIA-REPUBBLICA CECA 4-0 SECONDO TEMPO 93' Fine partita. 90' Due minuti di recupero. 87' Cambio nell'Italia con Mancini che ha appena mandato in campo Toloi al posto di Florenzi. 86' Possesso palla da parte della Repubblica Ceca che non ha mai calciato in porta in questo match. Tra poco altro cambio nell'Italia con Mancini che sta per mandare in campo Toloi. 84' Match che ha poco da dire in questa fase con i nuovi entrati che stanno provando a mettersi in mostra, tra questi Raspadori e Chiesa. 82' Cambio nella Repubblica Ceca con Silhavy che ha appena mandato in campo Sadicek al posto di Darida. 81' E ora si diverte la Nazionale di Mancini con Insigne che sta dispensando giocate di alta qualità. Migliore in campo per distacco il capitano del Napoli. 79' Doppio cambio nell'Italia con Mancini che ha appena mandato in campo Chiesa e Raspadori al posto di Berardi e Immobile. 77' Si riprende a giocare dopo due minuti visto che l'arbitro ha concesso il cooling break alle due squadre in campo anche in questa seconda frazione di gioco. 75' Quarto gol dell'Italia con Berardi che, servito da Insigne, mette a sedere Pavlenka e con un dolce pallonetto insacca, 4-0. A segno tutto il tridente della Nazionale di Mancini. 74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ITALIA! BERARDI! 73' Lunghissimo possesso palla da parte dell'Italia che continua a fare ciò che vuole sul rettangolo di gioco. Mancini ha ancora tre cambi a disposizione. 71' Continua a fare la partita la Nazionale Azzurra mentre la Repubblica Ceca non riesce ad uscire dalla metà campo di competenza, è accaduto solo due volte in questa ripresa. 69' Metà della seconda frazione di gioco che è andata in archivio con l'Italia che sta dominando sotto ogni punto di vista. Ottime indicazioni per Mancini in vista del match contro la Turchia. 67' Terzo gol dell'Italia con Insigne che, servito splendidamente da Immobile, calcia col piatto destro insaccando alle spalle di Pavlenka, 3-0. 66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ITALIA! INSIGNE! 65' Triplo cambio nell'Italia con Mancini che ha appena mandato in campo Cristante, Emerson Palmieri e Acerbi al posto di Jorginho, Spinazzola e Chiellini. 64' Tra poco arriveranno i primi cambi da parte di Mancini. Il Commissario Tecnico può essere ampiamente soddisfatto della qualità di gioco espressa dai suoi giocatori. 62' Doppio cambio nella Repubblica Ceca con Silhavy che ha appena mandato in campo Vydra e Sevcik al posto di Jankto e Masopust. 60' Chance per la Nazionale di Mancini con Chiellini che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, devia in spaccata ma la sfera si perde a lato di poco. 59' Mancini può essere ampiamente soddisfatto. Italia ad un passo dal terzo gol con Insigne che rientra sul destro e calcia ma la sua conclusione termina fuori di poco dopo una deviazione. 57' Primi dieci minuti di gioco di questo secondo tempo che sono andati in archivio con l'Italia che sta dominando. In totale controllo la Nazionale di Mancini, in netta difficoltà la Repubblica Ceca. 55' Fluido e verticale il possesso palla della Naizonale Azzurra che riesce sempre a trovare spazi nella metà campo di una Repubblica Ceca mai pericolosa fino ad ora. 53' Canovaccio tattico piuttosto chiaro anche in questa seconda frazione di gioco con l'Italia che gestisce palla mentre la Repubblica Ceca aspetta nella sua metà campo. 51' Italia pericolosa con un calcio di punizione, dal vertice destro dell'area, di Berardi ma la sua conclusione viene deviata in corner da Pavlenka. 51' Buon avvio di secondo tempo da parte dell'Italia che sta facendo la partita cercando spesso di coinvolgere gli esterni. Pressing della Repubblica Ceca ma meno coordinato. 49' Tra poco dovrebbero esserci anche i primi cambi da parte di Roberto Mancini. Possesso palla da parte della Nazionale Azzurra che non ha grossa fretta visto il punteggio. 47' Nell'intervallo triplo cambio nella Repubblica Ceca con Silhavy che ha mandato in campo Soucek, Schick e Zima al posto di Barak, Krmencik e Celutska mentre Mancini non ha effettuato cambi. 46' Ricomincia il secondo tempo di Italia-Repubblica Ceca. PRIMO TEMPO 48' Fine primo tempo. 46' Due minuti di recupero. 44' Raddoppio dell'Italia con Barella che si fa 20 metri palla al piede e con il destro, dal limite, calcia col destro trovando la deviazione di Boril, 2-0. 43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ITALIA! BARELLA! 42' Ottimo pressing da parte degli Azzurri che sta costringendo spesso all'errore i portatori di palla della Repubblica Ceca. Silhavy sta chiedendo ai suoi giocatori di alzare il baricentro. 40' Si gioca solo nella metà campo della Repubblica Ceca ma l'Italia riesce a trovare sempre spazi. Ci prova Spinazzola con il destro ma la sua conclusione viene ribattuta. 38' Decisamente aggressivo il pressing dell'Italia che riconquista facilmente il possesso palla. Dopo la rete di Immobile dominio totale da parte della Nazionale di Mancini. 36' Molto ordinato e di qualità il possesso palla dell'Italia che, ora, sta mettendo in difficoltà la difesa della Repubblica Ceca. Gli ospiti faticano molto a ripartire. 34' Si riprende a giocare dopo il cooling break che il direttore di gara che ha concesso alle due squadre. Italia sempre in vantaggio grazie al gol di Immobile. 32' Canovaccio tattico molto chiaro in questa fase con gli Azzurri che stanno facendo la partita gestendo il posseso palla. Mancini soddisfatto ora. 30' Prima mezz'ora di match che è andata in archivio con l'Italia in vantaggio 1-0 sulla Repubblica Ceca. In questo momento nettamente meglio la Nazionale di Mancini. 28' In questa fase l'Italia riesce a trovare più linee di passaggio verticali visto che la Repubblica Ceca attacca con molti uomini. Sta pressando meglio la Nazionale Azzurra rispetto ai primi minuti. 26' Alla prima vera occasione, dunque, è passata in vantaggio la Nazionale di Mancini che ora ha aumentato anche il pressing sui portatori di palla della Repubblica Ceca. 24' Passa in vantaggio l'Italia con Immobile che raccoglie un pallone vagante all'interno dell'area, rientra sul destro e calcia trovando la deviazione di Celutska, 1-0. 23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ITALIA! IMMOBILE! 22' Torna in campo Bonucci che vuole provare mentre Acerbi torna a riscaldarsi a bordo campo. Vedremo se il difensore dell'Italia sarà uin grado di continuare. 21' Sarà costretto ad uscire Bonucci, al suo posto sta per entrare Acerbi. Da valutare, dunque, le condizioni del difensore della Juventus. 19' Gioco fermo perché ci sono problemi ad un ginocchio per Bonucci. Sembra molto dolorante il difensore della Juventus che ha le mani sul volto. 18' Sfida che si mantiene molto tattica. Ricordiamo che l'Italia esordirà all'Europeo contro la Turchia, la sfida si giocherà a Roma come le altre due partite del girone. 16' Ritmi non trascendentali con la Repubblica Ceca che attacca sfruttando spesso le corsie esterne. Copione tattico abbastanza chiaro per la Nazionale di Silhavy. 14' Gara molto interessante e intensa con la Repubblica Ceca che cerca di controllare il gioco ma sta venendo fuori l'Italia con il classico possesso palla veloce. 12' Primi dieci minuti di gioco che sono andati in archivio con il punteggio sempre fermo sullo 0-0 tra Italia e Repubblica Ceca. Ottimo avvio da parte degli ospiti ma sta venendo fuori la Nazionale Azzurra. 10' Si fa vedere anche la Nazionale di Mancini con Insigne che verticalizza per il mancino di Immobile ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa. 9' E' un vero e proprio assedio quello della Repubblica Ceca che sta schiacciando gli Azzurri nella loro metà campo. Sta giocando in contropiede l'Italia in questo primo scorcio. 7' Subito indicazioni da parte del Commissario Tecnico Roberto Mancini che sta chiedendo ai suoi giocatori di intensificare il palleggio. Non riesce ad uscire l'Italia in questi primi minuti. 5' Ha approcciato molto bene la Repubblica Ceca che pressa altissimo i portatori di palla dell'Italia cercando di giocare spesso sulle corsie esterne. Gli Azzurri provano ad entrare in partita con il palleggio. 3' Ritmi bassi in questo avvio con le due squadre che si stanno studiando sul rettangolo di gioco. Possesso palla da parte della Repubblica Ceca che sembra aver cominciato meglio. 1' PARTITI! E' cominciata Italia-Repubblica Ceca! 20.40 I giocatori di Italia e Repubblica Ceca fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.32 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento pre-partita e stanno tornando negli spogliatoi. 20.15 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.36 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per l'Italia con il tridente offensivo composto da Berardi, Immobile e Insigne mentre la Repubblica Ceca risponde col 4-1-4-1 e Krmencik unica punta. 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Repubblica Ceca, incontro amichevole. IL TABELLINO ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (87' Toloi), Bonucci, Chiellini (64' Acerbi), Spinazzola (64' Emerson Palmieri); Barella, Jorginho (63' Cristante), Locatelli; Berardi (78' Chiesa), Immobile (78' Raspadori), Insigne. A disposizione: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Acerbi, Toloi, Cristante, Chiesa, Belotti, Pessina, Bernardeschi, Raspadori. Allenatore: Mancini REPUBBLICA CECA (4-1-4-1): Pavlenka; Coufal, Celustka (46' Zima), Brabec, Boril; Kral; Jankto (62' Vydra), Barak (46' Soucek), Darida (81' Sadilek), Masopust (62' Sevcik); Krmencik (46' Schick). A disposizione: Vaclik, Mandous, Zima, Mateju, Sadilek, Kaderabek, Sevcik, Pesek, Schick, Vydra, Pekhart. Allenatore: Silhavy RETI: 23' Immobile (I), 42' Barella (I), 66' Insigne (I), 73' Berardi (I) AMMONIZIONI: // ESPULSIONI: // RECUPERO: 2' nel primo tempo, 2' nel secondo tempo STADIO: Renato Dall'Ara

Le parole di Mancini

“I centravanti sono 3 adesso: inizierà uno tra Ciro e Gallo, poi vedremo. Vogliamo fare tutte le partite fino a Londra, ci sarà bisogno di tutti e due, forse di tutti e tre. Conterà anche l’aspetto fisico. Belotti e Immobile sono simili, faticherebbero a giocare insieme. Sono simili come caratteristiche. La condizione conterà. Soprattutto nella prima gara, abbiamo 8 giorni, sarà molto importante. Raspadori… L’ho detto prima, è diverso dal Gallo, da Ciro. Per lui sarà una grande esperienza, se ci sarà utile lo vedremo durante il torneo. Per domani vediamo le condizioni, ha giocato 120 minuti 48 ore fa, vedremo stasera se sarà meglio farlo riposare. Prima dell’Under 21 veniva da un problema muscolare. Non è stato semplice per nessuno. Ci sono tutti rimasti male ma sono ragazzi che avrebbero meritato d’esser qua e saranno chiamati in futuro. Saranno giocatori importanti per la Nazionale. Spero di poter portare l’Italia ancora più su a fine Europeo, il sogno è la finale di Wembley a Londra”.

La presentazione del match

Da una parte, dunque, c’è la Nazionale di Mancini che viene dal netto successo contro il San Marino ed è stata inserita nel Gruppo A della rassegna continentale insieme a Svizzera, Turchia e Galles. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Silhavy che giocherà l’Europeo nel Gruppo D in compagnia di Inghilterra, Croazia e Scozia. Sono 6 i precedenti tra Italia e Repubblica Ceca con il bilancio in perfetta parità visti i due successi per parte e i due pareggi.

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Spinazzola sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bonucci e Chiellini. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Barella e Locatelli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Berardi, Immobile e Insigne.

QUI REPUBBLICA CECA – Silhavy dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Vacilik tra i pali, pacchetto arretrato formato da Coufal e Boril sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Celustka e Brabec. A centrocampo Krael e Soucek in cabina di regia mentre davanti spazio a Masopust, Darida e Jankto alle spalle di Schick.

Le probabili formazioni di Italia – Repubblica Ceca

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Krael, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. Allenatore: Silhavy

STADIO: Renato Dall’Ara

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia – Repubblica ceca, valido per un’amichevole, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1. La sfida degli Azzurri sarà visibile anche in streaming attraverso RaiPlay su dispositivi come pc, notebook, tablet o smartphone: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale e immettere i propri dati di accesso, o in alternativa utilizzare la apposita app.