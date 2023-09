La partita Italia – Ucraina di Martedì 12 settembre 2023 in diretta: gli Azzurri raggiungono gli ucraini in classifica con una partita in più da giocare

MILANO – Martedì 12 settembre, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’Italia riceverà l’Ucraina per la sestaa giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024; calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Macedonia del Nord, nella prima partita con Spalletti in panchina, la Nazionale é a un bivio: obbligata a vincere per continuare a sperare di partecipare a quella competizione alla quale si affaccerebbe da Campione in carica. Nel gruppo C l’Inghilterra é in testa alla classifica con 13 punti dopo cinque partite, seguita da Ucraina con 7 punti, Italia (che però ha giocato un turno in meno) e Macedonia del Nord con 4 e Malta ancora a secco. A marzo gli Azzurri hanno iniziato il loro percorso di qualificazione agli Europei del 2024 perdendo contro l’Inghilterra per 1-2 e vincendo contro Malta per 0-2; poi hanno saltato le gare di giugno in quanto impegnati nella finali di UEFA Nations League dove si sono classificati al terzo posto e sabato scorso é arrivato, come detto, il pari esterno contro la Macedonia. Il cammino parla, pertanto, di una vittoria e altrettante sconfitte e pareggi, con quattro gol siglati e tre subiti. L’Ucraina ha appena fermato sull’1-1 la capolista Ingilterra; prima aveva perso per 2-0 la gara di andata contro i britannici e battuto per 2-3 la Macedonia del Nord e per 1-0 Malta. L’ultimo confronto tra le due rappresentative risale al 10 ottobre 2028 quando in amichevole finì 1-1.

Cronaca in tempo reale con tabellino

RISULTATO FINALE: ITALIA - UCRAINA 2-1 SECONDO TEMPO 48' è finita! L'Italia batte 2-1 l'Ucraina e la raggiunge in classifica con una partita in più da giocare. Le reti portano la firma di Frattesi (doppietta) e Yarmolenko nel primo tempo. Nell'altra partita del girone la Macedonia del Nord ha superato Malta. Per questa partita è tutto, appuntamento ai prossimi live 48' conclusione a mezz'altezza quasi dal limite dell'area di Vanat e palla di un paio di metri a lato 46' ancora dalla bandierina l'Italia ma nulla di fatto nonostante l'uscita poco sicura del portiere ucraino 45' assegnati 3 minuti di recupero 44' cross di Biraghi intercettato dalla difesa c'è corner, qualche istante prima Gnonto si incarta un pò in area al momento di calciare in porta. Sul corner stacco di Di Lorenzo e palla a lato 40' cross verso il secondo palo dal fondo per Konoplia che sovrasta Gnonto ma spedisce fuori di testa 38' in campo Cristante per Barella, fuori Stepankenko per Sydorchuk 38' punizione dal vertice sinistro dell'area per Mudryk, palla che sorvola barriera e traversa 36' reiterato possesso palla dell'Italia che sembra non voler rischiare più di tanto in questa fase 33' giallo anche per Zabarnyi che ha interrotto un'azione in verticale degli Azzurri 31' giallo a Stepanenko, punita una trattenuta ai 25 metri su Di Lorenzo. Batte Biraghi e palla di un paio di metri a lato 29' in campo Tsygankov per Vanat mentre per Zinchenko c'è Buyalskyi 26' fuori Raspadori dentro Retegui, spazio anche a Orsolini per Zaniolo 23' azione coatica nell'area dell'Ucraina, prima un presunto tocco con il braccio ma il VAR smentisce quindi Locatelli centra la traversa e tap in fuori di Raspadori! 22' ci prova quasi dal limite Zaniolo, respinge a terra il portiere quindi la difesa libera 20' azione elaborata su corner, conquistato un secondo questa volta sulla sinistra. Sul secondo tentativo stacca bene sul primo palo di testa Scalvini e palla di poco sopra la traversa! 16' giallo per Konoplia, punito l'intervento su Gnonto 14' buco difensivo, Zaniolo imbuca Raspadori che calcia con il destro in area ma ottima opposizione del portiere in angolo! 13' nell'Ucraina dentro Yaremchuk per Dovbyk e Mudryk per Yarmolenko 12' in campo Gnonto per Zaccagni e Biraghi per Dimarco 9' palla gol fallita da Zaccagni! Su cross dal fondo di Zaniolo conclusione errata del giocatore laziale da due passi! 6' primo squillo per Dovbyk ma da posizione defilata non inquadra lo specchio della porta squadre nuovamente in campo, questa volta è l'Italia a muovere il primo pallone della ripresa PRIMO TEMPO 47' si chiude qui il primo tempo tra Italia e Ucraina, 2-1 all'intervallo. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 44' assegnati 2 minuti di recupero 41' YARMOLENKO! ACCORCIA L'UCRAINA! Difesa un pò ferma con prima conclusione ravvicinata di Dovbyk ma sulla respinta ci pensa il compagno a spingere la palla in fondo al sacco da due passi 40' nello stretto si gira bene Raspadori ma rasoterra un pò centrale respinto dal portiere 38' primo giallo della partita a Mykolenko, punita una trattenuta su Zaniolo 36' errrore sulla trequarti di Locatelli, può avanzare Dovbyk che conclude potente ma centrale dal limite ma ci mette i pugni Donnarumma 33' chiusura in area di Bastoni su Dovbyk che provava a farsi luce 29' gol annullato per offside a Frattesi, il giocatore aveva raccolto un rimpallo in area per calciare in porta. Si attende la conferma del VAR. E' GOLLL!!! FRATTESI HA PORTATO A DUE LE RETI DI VANTAGGIO! Conclusione di Zaniolo dal limite dell'area con palla che carambola tra Frattesi e Raspadori con il primo lesto a concludere 26' cross dal fondo di Dimarco, sponda aerea sul secondo palo di testa di Frattesi per Raspadori, conclusione al volo da dimenticare 22' scontro fortuito di gioco tra Dimarco e Konoplya per fortuna nessun problema per entrambi 20' spunto personale di Zaniolo in area in mezzo a due avversari ma si allunga la sfera favorendo l'uscita di Bushchan 19' Sudakov a bordo campo per cambiare gli scarpini. Proprio questi li hanno traditi in occasione del gol che al momento decide il match 16' pressing feroce dell'Italia che cerca subito il raddoppio 14' fermato in offside Dovbyk 12' FRATTESI!!! ITALIA IN VANTAGGIO!!! Sudakov scivola favorendo l'inserimento di Zaccagni, ingresso in area e scarico per il compagno preciso nel rasoterra di destro sul primo palo 11' cross in area di Zaccagni, in uscita il portiere non trattiene a terra quindi tentativo di Dimarco murato 10' spunto in area di Raspadori su assist di Di Lorenzo ma dopo un doppio controllo alza la mira! 9' primo angolo conquistato dall'Italia grazie a Frattesi. Alla battuta Raspadori che scambia con Dimarco ma cross verso il secondo palo troppo teso, sfera sul fondo 6' non si chiude un uno due tra Zaccagni e Raspadori, ci mette una pezza la difesa 5' Di Lorenzo per Frattesi, cross dal fondo ma la difesa libera 4' verticalizzazione un pò centrale per Di Marco, intercetta il portiere in uscita 3' prova a guadagnare metri sulla sinistra d'attacco quindi scarico di Zaccagni per Di Lorenzo che dal limite con il collo destro alza la mira 2' primo possesso palla per gli ucraini che provano con la circolazione palla a trovare una falla nella difesa italiana Si parte! Calcio d'avvio battuto dall'Ucraina in maglia gialla, Italia in quella azzurra Prima dell'inizio si osserva un minuto di raccoglimento per le vittime in Marocco e Libia Italia e Ucraina fanno il loro ingresso in campo, 55mila spettatori sugli spalti. Vengono eseguiti gli inni nazionali Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Italia-Ucraina valida per la 6° giornata delle qualificazioni a Euro 2024. I due Ct hanno scelto l'undici di partenza, dalle 20.45 seguiremo la sfida con la nostra consueta cronaca. TABELLINO ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Dimarco (dal 12' st Biraghi), Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo; Barella (dal 38' st Cristante), Locatelli, Frattesi; Zaccagni (dal 12' st Gnonto), Raspadori (dal 26' st Retegui), Zaniolo (dal 26' st Orsolini). A disposizione: Meret, Vicario, Biraghi, Casale, Cristante, Darmian, Gnonto, Immobile, Orsolini, Pessina, Retegui, Romagnoli. Ct. Spalletti UCRAINA (4-4-1-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Yarmolenko, Stepanenko, Zinchenko, Tsygankov; Sudakov; Dovbyk. A disposizione: Lunin, Trubin, Buyalskyi, Karavaev, Mudryk, Mykhaylichenko, Nazaryna, Popov, Sydorchuk, Vanat, Yaremchuk, Zubkov. Ct. Rebrov Reti: al 12' pt Frattesi, al 29' pt Frattesi, al 41' pt Yarmolenko Ammonizioni: Mykolenko, Konoplia Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Italia – Ucraina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Dimarco, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaccagni, Raspadori, Zaniolo. A disposizione: Meret, Vicario, Biraghi, Casale, Cristante, Darmian, Gnonto, Immobile, Orsolini, Pessina, Retegui, Romagnoli. Ct. Spalletti

UCRAINA (4-4-1-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Yarmolenko, Stepanenko, Zinchenko, Tsygankov; Sudakov; Dovbyk. A disposizione: Lunin, Trubin, Buyalskyy, Karavaev, Mudryk, Mykhaylichenko, Nazaryna, Popov, Sydorchuk, Vanat, Yaremchuk, Zubkov. Ct. Rebrov

Le dichiarazioni di Spalletti alla vigilia

“A San Siro non devo chiedere nulla; siamo noi a doverci meritare il loro comportamento. Ho assistito a delle gare della Nazionale qui e c’è sempre stato un calore importante intorno alla squadra. I tifosi hanno sempre fatto la loro parte. li ringrazio in anticipo. Due cambi saranno forzati visto che abbiamo mandato a casa due ragazzi (Mancini e Politano, ndr), per il resto vedremo. Dobbiamo vincere e produrre anche un buon calcio, cosa che non abbiamo fatto a Skopje. Nessuno di noi è contento di quella gara, anche tra i ragazzi c’era dispiacere per il risultato e per alcuni momenti della partita. Dobbiamo qualificarci e con il risultato che abbiamo fatto sabato diventerà più forte la pressione che dovremo portarci sulle spalle. Dobbiamo essere all’altezza della nostra storia e di campioni mitici come Gigi (Buffon, ndr)”. Domani (Donnarumma, ndr) giocherà. Il portiere paga ogni minimo errore che fa, è normale si possano commettere degli errori se di errori si vuole parlare. Poi a lui non viene perdonato il fatto di essere un ragazzo prodigio, che ha bruciato le tappe perché gli è stato donato questo talento, questa qualità. Questo perché tutti noi abbiamo fatto fatica, abbiamo lavorato tanto per arrivare ad un certo livello e quindi aspettiamo al varco chi ha avuto questo talento per colpirlo. Tanti anni fa l’ho fatto anche io, che sono partito dagli Allievi Regionali per arrivare in paradiso come adesso: bello, ma che fatica. I ragazzi prodigio devono avere rispetto del talento che è stato loro donato perché poi questo talento va migliorato con impegno. Solo allora per chi ti guarda diventa più difficile colpirti. Se non lavori sul talento, allora diventa presunzione. Perché lavorandoci vuol dire che non si banalizza ciò che ti è stato donato e questo provoca negli altri anche più rispetto. (L’Ucraina, ndr) È una squadra più organizzata della Nord Macedonia e ha ben chiaro quello che deve essere l’atteggiamento sia quando ha il pallone sia quando non ce l’ha. Dovremo essere bravi a lavorare ai fianchi per trovare spazi. Il gol che hanno segnato all’Inghilterra è l’evidenza precisa di quello che avevano preparato per quella gara: per i primi 24 minuti sono stati bassissimi, hanno lasciato che l’Inghilterra tenesse palla facendo anche 40/50 tocchi consecutivi, poi con tre passaggi sono andati in porta. L’Ucraina sa montare addosso, sugli scarichi lunghi sa prendere palla e ti può venire anche a pressare. Anche quando si è vinto con una Nazionale fortissima la caratteristica di essere una squadra compatta e unita, una squadra di amici, è sempre stata evidente. Con le mie scelte farò alcuni giocatori contenti e altri scontenti, ma farò sempre delle scelte per il bene della Nazionale”.

Le parole di Di Lorenzo alla vigilia

“Ci sono giocatori differenti con caratteristiche diverse, non dobbiamo arrivare a fare quel calcio lì. La cosa importante è seguire le idee del mister, questa è una squadra che vuole costruire calcio. Il tempo è poco, ma dobbiamo essere subito pronti per portare a casa questa partita. Sappiamo quanto sia importante vincere. […] Abbiamo analizzato la prestazione collettiva della squadra, che per me non è stata brutta. Ci sono state cose fatte bene e altre meno, dobbiamo lavorare sui dettagli per fare meglio. Dispiace per il pareggio, ma c’è grande disponibilità e questa è la cosa principale. Siamo tutti concentrati per ascoltare ciò che ci dice il mister e poi portarlo in campo”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez, coadiuvato dagli assistenti José Naranjo e Diego Sanchez Rojo e dal quarto uomo Alejandro Muniz Ruiz. Al VAR Carlos del Cerro Grande, Guillermo Cuadra il suo assistente.

La presentazione del match

QUI ITALIA – Indisponibili Mancini e Politano, che si sono aggiunti a Pellegrini e Chiesa. Fuori anche Tonali che nelle ultime ore ha accusato un problema muscolare. Spalletti dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con Donnarumma in porta e una difesa a quattro formata al centro da Scalvini e Bastoni e sulle fasce da Di Lorenzo e Biraghi. A centrocampo Barella, Locatelli e Frattesi. Attacco affidato a Immobile, affiancato da Zaniolo e Raspadori.

QUI UCRAINA – Rebrov dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Buschan tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Zabarnyi e Matvienko e sulle fasce da Nonoplya e Mykolenko. In mezzo al campo Stepanenko e Zinchenko mentre sulla trequarti Yarmolenko, Tsygankov e Mudryk dovrebbero supportare l’unica punta Yaremchuk.

Le probabili formazioni di Italia – Ucraina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Ct. Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. Ct. Rebrov

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno e in streaming su Rai Play.