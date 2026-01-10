Diretta Juve Stabia-Pescara del 10 gennaio 2026: Olzer porta avanti il Pescara, Correia e Candellone ribaltano, Sgarbi pareggia al 98’. Gara ricca di episodi e VAR

CASTELLAMARE DI STABIA – Un pareggio che lascia rimpianti a entrambe. La Juve Stabia rimonta lo svantaggio e va vicina al colpo grosso con il rigore di Candellone all’89’, ma il Pescara trova il 2-2 al 98’ con Sgarbi, sfruttando una disattenzione difensiva. Una partita intensa, con occasioni, interventi decisivi dei portieri e due episodi VAR che hanno inciso sul risultato.

Indice:

Cronaca e tabellino

1° TEMPO

Squadre in campo al via il match. Appena un minuto e Vespe pericolose con una conclusione rasoterra di Carissoni, respinta da Desplanches, perfeziona il disimpegno la difesa. La risposta del Pescara con Caligara servito ai 25 metri da Olzer ma il suo mancino è alto. Olzer pericoloso dai 25 metri, bello il mancino radente respinto in angolo in tuffo da Confente. Sull’asse verticale Letizia-Dagasso, conclusione al volo di quest’ultimo in area da posizione defilata di poco alta. Azione nata dal quarto d’ora da un rinvio lungo di Desplanches.

Al 22′ punizione per Maistro dalla sinistra, palla direttamente verso al porta intercettato dal Di Nardo di testa ma tutto fermo per segnalazione di fallo in attacco. Gara equilibrata al momento, Pescara propositivo sta provando a sfruttare lo spazio concesso per le ripartenze. Angolo dalla sinistra per l’inserimento e conclusione al volo ravvicinata di Corbo ma alza la mira al 27′.

Su errore di Di Nardo nello sviluppo del gioco, difesa presa un pò in contropiedde, conclusione finale di Cacciamani in area neutralizzata da Desplanche in tuffo ma il giocatore è stato fermato in fuorigioco. Pochi istanti più tardi girara in area di Mosti su sponda di Correia ma deviazione determinante di Brosco con la schiena in angolo. Sugli sviluppi palla respinta dal portiere sui piedi di Mosti e decisiva una sporcatura difensiva nuovamente sul fondo.

Primo giallo della partita per Mosti in ritardo su Letizia. Al 35′ Pescara in vantaggio con Olzer: su punizione dai 30 metri, in area il giocatore dopo un controllo di testa conclude con il mancino deviato da Giorgini. Giallo per Brosco al 44′ costretto a trattenere Maistro per fermare un’azione potenzialmente molto pericolosa. Nel recupero bolide di Letizia dalla lunga distanza, non trattiene Confente che dopo aver visto il pallone carambolare sul palo si ritrova la sfera tra le braccia. Dopo 2 minuti di recupero si chiude il primo tempo con i biancazzurri avanti per 1-0.

2° TEMPO

Al via il secondo tempo, due novità in casa Juve Stabia con Pierobon e Zeroli per Mosti e Cacciamani mentre nel Pescara c’è Berardi per l’acciaccato Letizia. Subito una bella palla dentro di Caligara per il tocco ravvicinato da due passi con il destro di Di Nardo centrata la traversa ma il alza la bandierina per offside. Buona palla coperta al 6′ da Di Nardo su rilancio del portiere, Piccinini lo stende e prende il giallo sulla punizione sinistro violento di Olzer, in tuffo Confente salva in angolo. Sul corner di Caligara frustata di Olzer e colpo di reni del portiere di casa. Un giallo anche per Capellini al 10′. Tre minuti dopo ci prova con un rasoterra debole Zeroli, blocca Desplanches.

Al quarto d’ora assist perfetto di Valzania per Di Nardo con controlla bene a centroarea ma conclude largo di potenza. Rovesciamento di fronte con Candellone dal limite, sfiorata la traversa. Dos Santos debutta in B dal 19′ per Carissoni. Cross di Zeroli per Dos Santos anticipato da un’uscita coraggiosa di Desplanches. Al 23′ pareggio della Juve Stabia con Correia: su cross di Pierobon sul secondo palo l’attaccante si aggiusta il pallone forse con il braccio prima di calciare. VAR in corso, confermato il gol. In campo Mannini per Maistro. Cross di Leone per Zeroli in area ma la sua incornata è larga. Giallo a Corazza per una trattenuta a centrocampo, Valzania dopo uno scontro di gioco a terra e cure mediche. Rientrato in campo viene ammonito per proteste e diffidato salterà Pescara-Modena.

Al 42′ fischiato fallo di mano in area del Pescara, il VAR segnala l’episodio e l’arbitro fischia rigore. Episodio dubbio assieme a quello del pari campano. Sul dischetto Candellone infila Desplanches con un destro angolato solo sfiorato dal portiere per il 2-1. Brandes e Sgarbi le mosse di Gorgone in questo finale di match, assegnati otto di recupero. Al 48′ palla dentro per Sgarbi che dopo un controllo conclude da due passi in porta dimenticato dalla difesa per il 2-2. Dentro Cangiano per Caligara per questi minuti oltre a Meazzi per Dagasso finale Baldi per Leone nella Juve Stabia. Finisce 2-2 tra Juve Stabia e Pescara al Menti.

JUVE STABIA: Confente A., Ruggero M., Giorgini A., Bellich M., Carissoni L. (dal 19′ st Matheu P.), Leone G. (dal 45’+8 st Baldi M.), Mosti N. (dal 1′ st Pierobon C.), Correia O., Cacciamani A. (dal 1′ st Zeroli K.), Maistro F. (dal 26′ st Mannini M.), Candellone L.. A disposizione: Baldi M., Boer P., Ciammaglichella A., Mannini M., Matheu P., Pierobon C., Piscopo K., Signorini A., Varnier M., Zeroli K. Allenatore: Abate I.. PESCARA: Desplanches S., Corazza T. (dal 45′ st Sgarbi L.), Corbo G., Brosco R., Capellini R., Letizia G. (dal 1′ st Berardi L.), Caligara F. (dal 45’+8 st Cangiano G.), Valzania L. (dal 45′ st Brandes J.), Dagasso M. (dal 45’+8 st Meazzi L.), Olzer G., Di Nardo A.. A disposizione: Berardi L., Brandes J., Cangiano G., D’Emilio F F., Giannini D., Meazzi L., Okwonkwo O., Saio I., Sgarbi L., Tonin R., Vinciguerra A. Allenatore: Gorgone G.. Reti: al 23′ st Correia O. (Juve Stabia) , al 44′ st Candellone L. (Juve Stabia) al 35′ pt Olzer G. (Pescara) , al 45’+3 st Sgarbi L. (Pescara) . Ammonizioni: al 33′ pt Mosti N. (Juve Stabia), al 7′ st Ruggero M. (Juve Stabia) al 44′ pt Brosco R. (Pescara), al 11′ st Capellini R. (Pescara), al 35′ st Corazza T. (Pescara), al 37′ st Valzania L. (Pescara), al 45’+4 st Sgarbi L. (Pescara).

Recupero: 2′ pt, 8′ st

Le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Pescara

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro, Candellone. A disposizione: Signorini, Boer, Varnier, Baldi, Mannini, Ciammaglichella, Pierobon, Piscopo, Zeroli. Allenatore: Ignazio Abate

PESCARA (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Corazza; Caligara, Valzania, Dagasso, Letizia; Di Nardo. Olzer. A disposizione: Saio, Giannini, Meazzi, Brandes, Berardi, D’Emilio, Tonin, Cangiano, Sgarbi, Vinciguerra, Okwonkwo. Allenatore: Giorgio Gorgone

I convocati della Juve Stabia

Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer.

Difensori: 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Varnier, 15 Baldi, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 76 Mannini.

Centrocampisti: 8 Zeroli, 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.

Attaccanti: 11 Piscopo, 27 Candellone, 70 Dos Santos.

Diffidati: Leone, Piscopo.

Squalificati: Burnete.

Indisponibili: Battistella, Duca, Gabrielloni, Morachioli.

I convocati del Pescara

Desplanches Sebastiano, Saio Ivan, D’Emilio Filippo, Capellini Riccardo, Letizia Gaetano, Brosco Riccardo, Oliveri Andrea, Corazza Tommaso, Giannini Davide, Corbo Gabriele, Brandes Julian Christian, Meazzi Lorenzo, Dagasso Matteo, Valzania Luca, Caligara Fabrizio, Berardi Lorenzo, Di Nardo Antonio, Cangiano Gianmarco, Tonin Riccardo, Okwonkwo Orji, Sgarbi Lorenzo, Olzer Giacomo, Vinciguerra Alessandro

L’arbitro

La partita sarà diretta da Marco Piccinini, appartenente alla sezione di Forlì. A coadiuvarlo lungo le linee laterali ci saranno Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2 e Matteo Pressato della sezione di Latina. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Nicolò Dorillo, proveniente dalla sezione di Torino. Al VAR opererà Davide Ghersini della sezione di Genova, mentre l’AVAR sarà Antonio Giua, in rappresentanza della sezione di Olbia.

Presentazione del match

Sabato 10 gennaio, alle ore 17.15, allo Stadio “Romeo Menti” di Castellamare di Stabia, andrà in scena Juve Stabia-Pescara, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

La Juve Stabia arriva al confronto dopo il successo per 1-0 contro il Sudtirol, risultato che ha consolidato l’ottavo posto in classifica con 26 punti. Il percorso delle Vespe finora recita: 6 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte, 19 gol segnati e 20 subiti. Un rendimento equilibrato, che permette alla squadra campana di restare pienamente in zona playoff.

Situazione molto diversa per il Pescara, fanalino di coda con 13 punti. Il Delfino ha raccolto 2 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte, 23 gol realizzati e e 35 incassati. Nonostante la posizione critica, la squadra abruzzese arriva da un incoraggiante 2-1 contro la Reggiana, risultato che ha interrotto una lunga serie negativa e può rappresentare un punto di ripartenza.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA – La Juve Stabia di Ignazio Abate dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-1-1, affidando i pali a Confente. Davanti a lui agirà una linea difensiva composta da Ruggero, Giorgini e Bellich. Sulle corsie esterne spazio a Carissoni e Cacciamani, mentre in mezzo al campo il ruolo di regista sarà affidato a Leone, supportato dagli interni Correia e dal rientrante Mosti. Sulla trequarti agirà l’ex Maistro, alle spalle dell’unica punta Candellone. Abate dovrà fare a meno di Burnete, fermato dal giudice sportivo, e di Gabrielloni, ancora ai box per infortunio.

COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara di Giorgio Gorgone risponde con un 3-5-2. Tra i pali ci sarà Desplanches, protetto dal terzetto difensivo formato da Capellini, Brosco e Letizia. Sugli esterni agiranno Oliveri e Corazza. In cabina di regia spazio a Caligara, con Valzania e Dagasso. In avanti, Gorgone si affida alla coppia Di Nardo–Tonin. Il tecnico biancazzurro deve fare i conti con un’infermeria affollata: Gravillon, Merola, Faraoni, Kraja, Graziani, Pellacani e Tsadjout non saranno della gara.

Probabili formazioni di Juve Stabia-Pescara

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Correia, Leone, Mosti, Cacciamani; Maistro, Candellone. Allenatore: Ignazio Abate

PESCARA (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Letizia; Oliveri, Corazza; Caligara, Valzania. Dagasso; Di Nardo. Tonin Allenatore: Giorgio Gorgone

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: