Juventus – Malmoe: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Malmoe dell’8 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6° giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022

TORINO – Mercoledì 8 dicembre, alle ore 21, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Malmoe, per l‘ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La gara di andata, lo scorso 14 settembre, si é chiusa sul risultato di 0-3 in favore dei bianconeri. La squadra di Allegri, nel Girone H, é prima, a pari merito col Chelsea, con 12 punti, frutto di quattro vittoria e una sconfitta, quella schiacciante per 4-0 contro il Chelsea nel turno precedente. Già qualificata agli ottavi di finale, punta al primo posto: per ottenerlo, deve vincere e sperare che gli inglesi non facciano altrettanto in casa dello Zenit oppure può accontentarsi di un pareggio qualora lo Zenit dovesse vincere. In campionato, i bianconeri, dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro il Genoa, sono quinti, a pari merito con la Fiorentina, con 27 punti e con un cammino di otto partite vinte, tre pareggiate e cinque perse; 33 gol fatti e 16 subiti. Il Malmoe é secondo nel raggruppamento con un solo punto, già matematicamente eliminato dalla competizione; nel’Allsvenskan é primo, a pari merito con l’Ajk Stockolm, con 59 punti dopo trenta giornate. La Juventus ha vinto tutti e tre i precedenti. A dirigere il match sarà i bielorussoIrfan Peljto, coadiuvato dagli assistenti connzaionali Davor Beljo e Senad Ibrisimbegović; quarto uomo, un altro bielorusso, Miloš Gigovic. Al Var Juan Martínez Munuera, assistente Avar Alejandro Hernández: entrambi spagnoli.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS - MALMOE Mercoledì 8 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe affidarsi a un 4-2–3-1 con Sczesny tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Bonucci- Ligt e sulle fasce da Cuadrado e Alex Sandro. Locatelli e Bentancur agiranno in mediana, mentre in attacco Morata agirà da unica punta supportato da Kulusevski, Dybala e Bernardeschi.

QUI MALMOE – Probabile 3-5-2 per il Malmoe con Dahlin in porta e retroguardia formata da Ahmedhodzic, Nielsen e Moisander. In cabina di regia Nalic con Peña e Lewicki; sulle corsie esterne Berget e Ries. In attacco la coppia Birmancevic-Colak.

Le probabili formazioni di Juventus – Malmoe

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. Allenatore: Allegri.

MALMO (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak. Allenatore: Tomasson.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Juventus – Malmoe, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta sui canali Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).ma sarà visibile anche in chiaro su Canale 5. Gli abbonati di Sky potranno seguire la sfida in diretta streaming attraverso Sky Go, piattaforma dedicata agli abbonati, collegandosi al portale tramite pc o notebook o in alternativa scaricando l’app relativa per i sistemi iOS o Android se si accede tramite smartphone o tablet. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky, accessibile con l’acquisto del pacchetto ‘Sport’. Il match sarà visibile anche su Sportmediaset, collegandosi sul sito ufficiale da pc, o tramite la relativa app Mediaset Play, disponibile per smartphone e tablet.