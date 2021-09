Juventus U23 – Triestina 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus U23 – Triestina del 22 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 2° giornata del Girone A di Serie B 2021/2022

Sintesi della partita

Al 30mo ospiti in vantaggio con un colpo di testa di Negro che raccoglie una punizione calciata dalla destra da Galazzi. Da registrare al 20′ un’azione pericolosa con una girata di Pecorino con il sinistro a due passi dalla porta ma mira alto. Nell’occasione tutto è nato da una punizione dalla destra di Barbieri dalla destra e sponda aerea per il numero 31 che poteva sbloccare il match. Al 34′ ci prova Sekulov ma spara alto e un minuto dopo Giorno dai 25 metri sfiora il palo con un tentativo di destro. A 40′ la Juventus Under 23 trova il pareggio: pregevole azione di Barbieri sulla destra, superato un avversario, ingresso in area e cross basso dove irrompe Sekulov calciando di piatto da due passi. Passano circa 60 secondi e su cross dalla sinistra bel colpo di testa di Negro e palla di poco fuori. Al termine del primo tempo è 1-1 tra Juventus U23 e Triestina.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS II-TRIESTINA 1-1 45' Doppio fischio del direttore di gara e squadre che lasciano il terreno di gioco sul risultato di 1 a 1. Non perdevi il secondo tempo fra poco qui 40' Goal! Occasione per Nikola Sekulov che segna. 1 a 1 30' Rete per Triestina, in gol Stefano Negro! Il punteggio è di 0 a 1 1' Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Juventus II e Triestina!



Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live della partita Juventus II - Triestina, siamo pronti a seguire assieme l'incontro JUVENTUS II:. A disposizione:. Allenatore: Lamberto Zauli.



TRIESTINA:. A disposizione:. Allenatore: Cristian Bucchi.



Reti: al 30' pt Stefano Negro, al 40' pt Nikola Sekulov.



Lamberto Zauli.Cristian Bucchi.al 30' pt Stefano Negro, al 40' pt Nikola Sekulov.

Formazioni ufficiali

JUVENTUS U23 (4-3-3): Israel; Anzolin, Riccio, De Winter, Barbieri; Miretti, Zuelli, Sersanti; Sekulov, Pecorino, Soulè. A disposizione: Garofani, Raina, Leo, Compagnon, Stramaccioni, Da Graca, Brighenti, Poli, Palumbo, Leone, Akè, Cudrig. Allenatore: Lamberto Zauli

TRIESTINA (3-4-3): Martinez; Negro, Volta, Lopez; Natalucci, Procaccio, Giorno, Galazzi; Iotti, Trotta, Di Massimo. A disposizione: Offredi, Rapisarda, Giannò, Capela, Baldi, Paulinho, Crimi, Iacovoni, Angiulli, Catania. Allenatore: Cristian Bucchi

La presentazione del match

TORINO – Mercoledì 22 settembre, alle ore 20.30, si giocherà Juventus U23 – Triestina, recupero della seconda giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro la Pro Vercelli e in classifica hanno 3 punti dopo 3 gare; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie e sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Padova e sono a quota 2 dopo tre turni; nelle ultime cinque gare hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due. A dirigere il match sarà Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Veronica Martinelli di Seregno. Quarto uomo Samuele Andreano della sezione di Prato.

QUI JUVENTUS U23 – Zauli dovrebbe schierare il modulo 4-3-3 con Israel in porta e difesa formata al centro da De Winter e Stramaccioni e sulle corsie da Leo e Anzolin. A centrocampo Miretti, Leone e Sersanti; tridente offensivo composto da Soulé, Cudrig e Aké.

QUI TRIESTINA – Bucchi potrebbe optare per un 4-3-2-1: pacchetto difensivo composto da Lopez, Volta, Ligi e Rapisarda. A centrocampo Crimi, Giorico e Angiulli, dietro ai trequartisti Procaccio e Di Massimo. Gomez unica punta della squadra.

Le probabili formazioni di Juventus U23 – Triestina

JUVENTUS U23 (4-3-3): Israel; Leo, De Winter, Stramaccioni, Anzolin; Miretti, Leone, Sersanti; Soulé, Cudrig, Aké. Allenatore: Zauli.

TRIESTINA (4-3-2-1): Offredi; Lopez, Volta, Ligi, Rapisarda; Crimi, Giorico, Angiulli; Procaccio, Di Massimo; Gomez. Allenatore: Bucchi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus U23 – Triestina verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.