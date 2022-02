Le formazioni ufficiali di Lazio – Bologna del 12 febbraio 2022, incontro valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

BOLOGNA – Oggi pomeriggio fari puntati sullo Stadio “Olimpico” per Lazio – Bologna, gara di apertura della venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Sarri dovrà a fare a meno di Akpa-Akpro e Acerbi. Dovrebbe affidarsi ad un modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Marusic a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Pedro, Immobile e Zaccagni. Nel Bologna indisponibili Dominguez, Mbaye e Michael. Mihajlovic potrebbe far scendere la squadra in campo con un modulo 3-5-2, con Skorupski in porta e difesa composta da Soumaoro, Medel e Theate. In cabina di regia Svanberg con Schouten; sulle corsieHickey e Dijks; davanti Arnautovic e Soriano.

Formazioni ufficiali di Lazio – Bologna

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. (DA CONFERMARE)

Squalificati: –

Diffidati: Medel, Sansone, Svanberg, Theate

Indisponibili: Dominguez (Operato alla spalla), Kingsley (Frattura del perone), Santander (Operato allo zigomo)

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic. (DA CONFERMARE)

Squalificati:

Diffidati: Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Marusic, Pedro

Indisponibili: Acerbi (Lesione al flessore), Adekanye (Lesione al menisco) (DA CONFERMARE)