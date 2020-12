Lazio – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Hellas Verona del 12 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’undicesima giornata di Serie A

ROMA – Sabato 12 dicembre alle ore 20.45 si giocherà Lazio – Hellas Verona, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gara che si preannuncia molto interessante viste le caratteristiche delle due squadre. Da una parte ci sono i capitolini che, in settimana, hanno staccato il pass per gli ottavi di Champions League pareggiando in casa contro il Brugge. In campionato, invece, Immobile e compagini vengono dal successo esterno contro lo Spezia ed in classifica occupano la settima posizione con 17 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Juric che, nella giornata precedente, ha rimediato un pareggio casalingo contro il Cagliari ed in classifica occupa l’ottava posizione con 16 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 12 dicembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, pacchetto arretrato formato da Lovato, Dawidowicz e Dimarco. A centrocampo Tameze e Miguel Veloso in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Barak e Zaccagni agiranno alle spalle di Di Carmine.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Hellas Verona, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La sfida sarà visibile tramite qualsiasi dispositivo che supporti l’app di DAZN o in tv per gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto l’offerta Sky DAZN, sul canale satellitare DAZN1.

Le probabili formazioni di Lazio – Hellas Verona

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

STADIO: Olimpico