Lecce – Atalanta 2-2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Atalanta del 1° marzo 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

LECCE – Oggi pomeriggio, domenica 1 marzo, alle ore 15 si giocherà Lecce – Atalanta, incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Match che si preannuncia interessante viste le caratteristiche delle due squadre.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO PARZIALE: LECCE-ATALANTA 2-2 PRIMO TEMPO 47' Fine primo tempo. 46' Un minuto di recupero. 44' Tra poco l'eventuale segnalazione del recupero, primo tempo a 5 stelle al Via del Mare tra Lecce e Atalanta. 42' Sconfitta di Roma, a parte, il Lecce è in un ottimo momento e si vede. Nelle ultime quattro partite tre vittoria e una sconfitta per i salentini. 41' Completa la rimonta il Lecce con Donati che batte Gollini con una rasoiata dal limite, decisiva la deviazione di Palomino. Tutto in parità al Via del Mare! 40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LECCE! DONATI! 38' Primo tempo molto bello al Via del Mare, squadre che si affrontano a viso aperto rispettando le attese della vigilia. Meno di dieci minuti più eventuale recupero alla conclusione del primo tempo. 36' Atalanta che, dopo un brevissimo momento di sbandamento, sembra aver ripreso in mano il pallino del gioco. Lecce che si chiude nella propria metà campo. 34' La rete di Saponara ha dato nuove energie ai padroni di casa, spinge anche il Via del Mare ma l'Atalanta resta sempre temibile nelle ripartenze. 32' Match spettacolare al Via del Mare, tre gol in mezz'ora e tutto aperto nonostante l'Atalanta sembrasse in netto controllo della situazione. 30' Nel momento peggiore riapre la sfida il Lecce con Saponara che rientra sul destro battendo Gollini con una gran conclusione che si insacca sotto al sette, 1-2. 29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LECCE! SAPONARA! 28' Momento di netta difficoltà per i padroni di casa che, dopo aver preso il primo gol, hanno solamente subito l'incedere degli uomini di Gasperini. 26' Sbanda clamorosamente il Lecce: un errore difensivo favorisce Gomez ma l'argentino calcia alto da ottima posizione. Sta dominando la Dea! 24' Raddoppio dell'Atalanta con Zapata che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, anticipa tutti insaccando di testa. Raddoppio della squadra di Gasperini! 23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ATALANTA! ZAPATA! 22' Momento di difficoltà per il Lecce che sta faticando molto ad uscire dalla sua metà campo, gli ospiti stanno legittimando il vantaggio. 20' Incredibile l'autorete del difensore del Lecce, non aveva rischiato tantissimo la squadra di Liverani fino al momento del gol orobico. Vedremo sei giallorossi saranno in grado di reagire. 18' Passa in vantaggio la Dea con un'autorete clamorosa di Donati che, sugli sviluppi di un corner, infila di testa nella sua porta. 17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ATALANTA! AUTORETE DONATI! 17' Canovaccio tattico in questa fase con l'Atalanta che sta facendo la partita ma la squadra nerazzurra continua a sbagliare troppo negli ultimi trenta metri. A volte troppo leziosa la formazione orobica. 15' Atalanta ad un passo dal vantaggio con Palomino che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa da pochi passi trovando il salvataggio di Donati sulla linea. 14' Occasione potenziale per la squadra orobica con Zapata che mette al centro per Ilicic ma lo sloveno colpisce male da posizione invitante,sta crescendo la squadra di Gasperini. 12' Primi dieci minuti di gioco che sono andati in archivio, nessuna occasione e punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra Lecce e Atalanta. 11' Pressing ultra-aggressivo da parte della formazione di Liverani che aggredisce i portatori di palla dell'Atalanta costringendoli all'errore. 9' C'è anche il forte vento che non sta aiutando il gioco delle due squadre in questo primo scorcio di match. Prova a prendere campo la squadra orobica. 8' Il campo del Via del Mare non è affatto in perfette condizioni, la sfera non rimbalza particolarmente bene sul rettangolo di gioco. Ciò potrebbe influire visto il gioco delle due squadre. 6' Atalanta stranamente imprecisa in questo avvio, infuriato Gasperini che vuole calma da parte dei suoi giocatori in fase offensiva. 5' Tantissima confusione in questo inizio di partita, stanno sbagliando parecchio le due squadre. L'arbitro ha già interrorotto il gioco in almeno due occaasioni per la troppa veemenza della compagine salentina. 3' Squadre che si stanno studiando in questi primi minuti, ritmi non trascendentali al Via del Mare di Lecce. 1' PARTITI! E' cominciata Lecce-Atalanta! 14.59 I giocatori di Lecce e Atalanta fanno il loro ingresso in campo in questo momento, tra poco si comincia! 14.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 14.30 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 14.05 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per il Lecce con Saponara e Mancosu alle spalle dell'unica punta Lapadula mentre l'Atalanta risponde col 3-4-1-2 con Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata. 14.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Lecce-Atalanta, incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. IL TABELLINO LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, RossettinI, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu; Lapadula. A disposizione: Chironi, Vigorito, Meccariello, Dell'Orco, Rispoli, Vera, Paz, Shakhov, Tachtsidis, Petriccione, Oltremarini, Rimoli. Allenatore: Fabio Liverani ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Czyborra, Bellanova, Okoli, Castagne, Malinovskyi, Tameze, Colley, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini RETI: 17' Aut. Donati (A), 23' Zapata (A), 29' Saponara (L), 40' Donati (L) AMMONIZIONI: Hateboer (A) ESPULSIONI: RECUPERO: 1' nel primo tempo STADIO: Via del Mare

La presentazione del match

Da una parte ci sono i salentini che, dopo tre vittorie di fila, hanno perso in casa della Roma ed in classifica occupano la sedicesima posizione con 25 punti. Dall’altra parte ci sono gli orobici che domenica scorsa non hanno giocato a causa del rinvio del match casalingo col Sassuolo. Gli orobici occupano la quarta posizione con 45 punti.

QUI LECCE – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Vigorito in porta, pacchetto difensivo composto da Donati e Calderoni sulle fasce laterali mentre nel mezzo Lucioni, Dell’Orco e Rossettini. A centrocampo Petriccione in cabina di regia con Majer e Deiola mezze ali mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Saponara e Lapadula.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-4-1-2 con Gollini tra i pali, reparto arretrato formato da Palomino, Caldara e De Roon. A centrocampo Pasalic e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Atalanta, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Lecce – Atalanta

LECCE (3-5-2): Vigorito; Lucioni, Rossettini, Dell’Orco Calderoni, Majer, Petriccione, Deiola, Donati, Saponara, Lapadula. Allenatore: Liverani

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Caldara, De Roon, Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Via del Mare