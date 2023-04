Lecce – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecce – Sampdoria di Domenica 16 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A

LECCE – Sabato 15 aprile, allo Stadio “Via del mare”, andrà in scena Lecce – Sampdoria, lunch match della trentesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 12.30.

Si tratta di uno scontro diretta per la salvezza. I salentini hanno perso tutte le ultime sei sfide: nel turno pasquale hanno ceduto il passo alla capolista Napoli. Sono sedicesimi, con cinque lunghezze di vantaggio sulla zona calda della classifica, a quota 27 punti. Il loro cammino é di sei partite vinte, nove pareggiate e quattordici perse, venticinque gol fatti e trentacinque subiti. Se la squadra di Baroni, per mantenere la categoria, deve “soltanto” amministrare il vantaggio sullo Spezia, per quella di Stankovic le speranze di non retrocedere sono davvero ridotte al lumicino. Se i blucerchiati, prima della sosta, avevano ritrovato i tre punti nello scontro diretto contro il Verona negli ultimi due turni hanno perso all’Olimpico contro la Roma e a Marassi nel finale contro la Cremonese. Ora sono ultimi, a undici lunghezze dalla quartultima, con 15 punti, frutto di cinque vittorie, nove pareggi e quindici sconfitte, venticinque reti realizzate e quarantanove incassate. Sono diciotto i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di cinque successi per il Lecce, tre pareggi e dieci affermazioni della Sampdoria. All’andata, lo scorso 12 novembre, finì 0-2 in favore dei giallorossi con reti di Banda e Colombo.

Presentazione del match

QUI LECCE – Baroni dovrà fare a meno degli infortunati Askildsen e Pongracic. Probabile modulo 4-3-3 con Falcone tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Umtiti e Baschirotto e sulle fasce da Gendrey e Gallo. A centrocampo Blin, Hjulmand e Gonzalez. Nel tridente offensivo Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

QUI SAMPDORIA – Indisponibili Audero, De Luca, Pussetto, Gunter e Conti; squalificato Murillo. Stankovic dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Ravaglia in porta e con una difesa a tre formata da Zanoli, Nuytink e Amione. In mezzo al campo Leris e Rincon mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Augello e Winks. Unica punta Gabbiadini, davanti a Djuricic e Lammers.

Le probabili formazioni di Lecce – Sampdoria

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: