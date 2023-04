Pagelle 30° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 30° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

CREMONA – La trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con il successo della Cremonese contro l’Empoli: grazie a un gol di Dessers messo a segno dopo soli quattro minuti i grigiorossi restano ancora attaccati alla speranza di poter rimanere in Serie A. Si complica la situazione dello Spezia che perde 0-3 dalla Lazio. I giallorossi continuano la loro corsa verso il secondo posto: a segno Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio. Gli Aquilotti, invece, ora devono cercare di non essere risucchiati nella zona calda della classifica.

La sindrome da Champions caratterizza il sabato calcistico. A San Siro l’Inter perde dal Monza, protagonista di una prestazione di altissimo livello: decide il match un gol di Caldirola, lasciato completamente solo in area. Il Napoli si fa fermare sullo 0-0 dal Verona in una partita dove accade poco o nulla: unica nota positiva il ritorno in campo nel finale di Osimhen. Pari anche per il Milan a Bologna: rossoneri sotto di un gol, firmato Sansone, dopo appena trenta secondi di gioco; rimedia Pobega alla fine del primo tempo.

Nel lunch match finisce 1-1 tra Lecce e Sampdoria con Gabbiadini che replica a Ceesay, Match senza particolari problemi di classifica, invece, tra Torino e Salernitana. La Roma, terza, giocherà all’Olimpico contro l’Udinese. La Juventus, in attesa di sapere se i quindici punti di penalizzazione saranno confermati oppure no, dovrà archiviare immediatamente la sconfitta rimediata dalla Lazio in casa del Sassuolo.

Il Monday Night vedrà contrapposte Fiorentina e Atalanta con gli orobici intenti a mantenere il posto in Europa che, al momento spetterebbe loro.

Le pagelle della trentesima giornata di Serie A 2022/2023

