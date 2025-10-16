Lecce-Sassuolo: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lecce-Sassuolo di Sabato 18 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

LECCE – Sabato 18 ottobre alle ore 15 allo Stadio “Via del Mare-Ettore Giardiniero”, andrà in scena Lecce–Sassuolo, gara di apertura della settima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 .

Indice:

Di fronte due squadre reduci da successi importanti e con obiettivi diversi ma chiari. Il Lecce di Di Francesco ha finalmente sbloccato la casella delle vittorie, espugnando Parma grazie al gol di Sottil sul finire del primo tempo. Tre punti pesanti, che hanno permesso ai salentini di salire a quota 5 e respirare dopo un avvio complicato. Ora Camarda e compagni puntano alla prima vittoria interna, dopo un rendimento casalingo fin qui deludente: due sconfitte (contro Milan e Cagliari) e un pareggio in extremis con il Bologna.

Dall’altra parte, il Sassuolo arriva in Puglia con il vento in poppa. I neroverdi hanno messo in fila due successi consecutivi contro Udinese (3-1) e Verona (0-1), salendo a 9 punti e piazzandosi al nono posto. La squadra di Grosso sta crescendo, sia sul piano del gioco che della condizione, e le individualità stanno rispondendo presente: Laurienté, Koné, Iannoni e Pinamonti hanno firmato le ultime vittorie, confermando il buon momento degli emiliani.

Per il Lecce è l’occasione giusta per invertire il trend casalingo e dare continuità. Per il Sassuolo, una prova di maturità per restare agganciato alla parte sinistra della classifica: attualmente é nono a quota 9.

Tabellino in tempo reale

LECCE:



SASSUOLO:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena,coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto e Matteo Passeri di Gubbio. Il IV ufficiale sarà Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Davide Ghersini di Genova.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL LECCE – Di Francesco dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha portato i primi frutti a Parma. In porta ci sarà Falcone, protetto da una linea difensiva composta da Danilo Veiga e Gallo sulle fasce, con Gaspar e Tiago Gabriel al centro. A centrocampo, Coulibaly e Ramadani agiranno da equilibratori, mentre Berisha sarà chiamato a dare qualità e inserimenti. In attacco, spazio al tridente formato da Pierotti, Stulic e Sottil, con quest’ultimo reduce dal gol decisivo nell’ultima uscita. Nessuno squalificato per i salentini, ma restano indisponibili Jean e Perez.

COME ARRIVA IL SASUOLO – Anche il Sassuolo di Grosso dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Muric tra i pali, con Walukiewicz e Doig sugli esterni difensivi, mentre Idzes e Muharemovic presidieranno il cuore della retroguardia. In mezzo al campo, Vranckx e Matic garantiranno copertura e geometrie, con Konè pronto a inserirsi. Davanti, il trio offensivo sarà composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté: qualità, velocità e concretezza per provare a colpire. Nessuna squalifica anche per gli emiliani, che dovranno però fare a meno di Paz e Pieragnolo.

Probabili formazioni di Lecce-Sassuolo

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

