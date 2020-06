Diretta Livorno – Venezia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Livorno – Venezia del 29 giugno 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 21

LIVORNO – Lunedì 29 giugno, alle ore 21 allo Stadio Picchi, andrà in scena Livorno – Venezia, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2019/20. Si gioca rigorosamente a porte chiuse, in osservanza alle disposizioni dettate dal Governo per contenere la diffusione del contagio Covid-19.

I padroni di casa vengono dalla vittoria per 2-3 sul campo della Juve Stabia e in classifica sono in ultima posizione con 21 punti, a 12 lunghezze dalla salvezza: situazione compromessa, ma la squadra toscana ha dimostrato di voler ugualmente ben figurare. A quota 36 il Venezia, quattordicesimo, che nell’ultimo turno disputato ha vinto in casa per 2-1 contro l’Ascoli; ha bisogno di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La gara di andata si é chiusa sul risultato di 1-0 in favore dei lagunari.

Il tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Livorno – Venezia

Probabile modulo 3-4-3 per il Livorno con Plizzari tra i pali e difesa composta da Di Gennaro, Boben e Bogdan. In mezzo al campo Agazzi e Viciani; sule corsie Porcino e Luci. In attazzo Rocca, Murilo e Marras. Il Venezia potrebbe scendere con il modulo 4-3-1-2 con Pomini in porta e retroguardia composta da Ceccaroni e Casale al centro e da Fiordaliso e Molinaro ai lati. In mezzo al campo Fiordilini, Maleh e Lollo. Sulla trequarti Aramu, di supporto alla coppia d’attacco formata da Longo e Capello.

LIVORNO (3-4-3): Plizzari; Di Gennaro, Boben, Bogdan; Porcino, Agazzi, Viviani, Luci, Rocca, Murilo, Marras. Allenatore: Filippini

Dove seguire Livorno – Venezia

Il match Livorno – Venezia, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN.