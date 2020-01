Il tecnico dovrebbe assumere l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancazzurra dalla prossima settimana. A Pordenone in panchina ci sarà Legrottaglie

PESCARA – Manca ancora l’ufficialità ma Luigi Di Biagio sarà il nuovo allenatore del Pescara. Pare che la trattativa sia stata portata a termine nella giornata di ieri a Roma dal presidente onorario della società biancazzurra, Vincenzo Marinelli, e che l’ex ct della Nazionale Under 21 prenderà la redini della Prima Squadra dalla prossima settimana. Pertanto, sabato prossimo, a Pordenone, in panchina dovrebbe esserci Nicola Legrottaglie, che ha guidato gli allenamenti del Pescara durante la settimana.

Il tecnico succede a Luciano Zauri, che lunedì scorso aveva rassegnato le proprie dimissioni, ufficializzando una volontà che già aveva palesato al termine della partita casalinga contro la Salernitana, conclusasi con la sconfitta per 1-2 della squadra abruzzese.

Classe 1971, da giocatore Di Biagio ha indossato le maglie di Lazio, Monza, Foggia, Roma, Inter, Brescia e Ascoli e la maglia azzurra per 31 volte. É stato allenatore della Nazionale Under 20 dal 2011 al 2013 e di quella Under 21 dal 2013 al giugno del 2019