I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì 24 gennaio sono dedicate agli anticipi di Serie A, Serie B, Ligue 1, Bundesliga, La Liga spagnola, Eredivisie

Venerdì 24 gennaio tornano in campo la Serie A e la Serie B, che propongono l’anticipo della ventesima giornata. Anticipi anche in Ligue 1, Bundesliga, La Liga e Eredivisie. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Nizza – Rennes 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventunesima giornata di Ligue 1. I padroni di casa provengono dal pareggio per 1-1 ottenuto in trasferta sul campo dell’Angers e in classifica sono undicesimi con 28 punti. Otto lunghezze in più per gli ospiti, terzi e reduci dalla vittoria esterna per 0-1 contro il Nimes.

Dortmund – Colonia over 2,5 (ore 20.30)

Gara valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga. Il Dortmund proviene dalla vittoria per 3-5 ottenuta in trasferta sul campo dell’Augusta e in classifica é quarto con 33 punti. Tre lunghezze in meno per il Colonia, tredicesimo e reduce dalla vittoria casalinga per 3-1 contro il Wolfsburg.

Brescia – Milan 2 (ore 20.45)

Anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, che dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, sono penultimi con 15 punti, a pari merito con la Spal, attendono i rossoneri, ottavi con tredici lunghezze in più e reduci da due vittorie consecutive.

Empoli – Chievo 2 (ore 21)

Anticipo della ventunesima giornata di Serie B. L’Empoli proviene dalla sconfitta per 1-0 rimediata sul campo della Juve Stabia e in classifica è sedicesimo con 23 punti. Sei lunghezze in più per il Chievo, sesto e reduce dalla vitoria casalinga per 2-0 contro il Perugia.

Utrecht – Den Haag (ore 20)

Incontro valevole per la ventesima giornata del massimo campionato olandese. L’Utrecht proviene dal pareggio per 3-3 ottenuto in trasferta sul campo del Den Haag e in classifica é settimo con 30 punti. Sedici lunghezze in meno per il den haag, sedicesimo, che nell’ultimo turno disputato ha vinto in casa per 2-1 contro il Walwijk.

Osasuna – Levante 1 (ore 21)

Gara valida per la ventunesima giornata de La Liga spagnola. L’Osasuna proviene dal pareggio casalingo per 0-0 contro il Valladolid e in classifica é tredicesimo con 25 punti. Una lunghezza in più per il Levante, dodicesimo e reduce dalla sconfitta per 3-1 rimediata in casa del Siviglia.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 gennaio 2020

Nizza – Rennes 1 (2,55)

Dortmund – Colonia over 2,5 (1,34)

Brescia – Milan 2 (2,75)

Empoli – Chievo 2 (1,20)

Utrecht – Den Haag 1 (1,38)

Osasuna – Levante 1 (1,90)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 430 euro