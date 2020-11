Mantova – Arezzo: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Mantova – Arezzo del 25 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del recupero della nona giornata del girone B di Serie C, calcio d’inizio alle 15

MANTOVA – Mercoledì 25 novembre, allo Stadio Danilo Martelli, si giocherà Mantova – Arezzo, gara valida per il recupero della nona giornata del campionato del Girone B di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 15. Il match era stato rinviato a causa dell’emergenza covid-19 che aveva colpito la squadra di casa.

Cronaca e tabellino in diretta

Le probabili formazioni di Mantova – Arezzo



I padroni di casa vengono dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo della Virtus Verona, la terza consecutiva; in classifica sono dodicesimi con 15 punti in undci gare. Gli ospiti non giocano dallo scorso 31 ottobre, quando pareggiarono in casa per 2-2 contro la Triestina, e in classifica sono ultimi a quota 3; dopo l’ ultimo rinvio della partita interna con il Fano, gli amaranto dovranno recuperare quattro partite, Sambenedettese, Fermana e Fano e nel prossimo mese, fino alla sosta Natalizia, dovranno giocare nove partite in circa 28 giorni. La gara si svolgerà a porte chiuse, in osservanza della normativa anti-Covid.

QUI MANTOVA – Troisi potrebbe schierare la squadra con il modulo 4-3-3, con Tozzo in porta e difesa composta al centro da Millilo e Checchi e da Bianchi e Zanandrea ai lati. A centrocampo Gerbaudo, Zibert, Militari. Tridente offensivo composto da Rosso, Ganz e Zappa.

QUI AREZZO – Probabile modulo 3-5-2 per la squadra toscana con Tarolli tra i pali e difesa formata da Borghini, Cipolletta e Boonaccorsi. In mezzo al campo Foglia, Picchi e Bortoletti: ai lati Luciani e Piu. Davanti Cutolo e Sane.

MANTOVA (4-3-3): Tozzo; Bianchi, Millilo, Checchi, Zanandrea; Gerbaudo, Zibert, Militari; Rosso, Ganz, Zappa.Allenatore: Troisi

AREZZO (3-5-2): Tarolli; Borghini, Cipolletta, Bonaccorsi; Luciani, Foglia, Picchi, Bortoletti, Piu; Cutolo, Sane. Allenatore: Potenza.

Dove vedere la partita in streaming

Il match Mantova – Arezzo, recupero della nona giornata del girone B del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie C.

Stadio: Danilo Martelli di Mantova