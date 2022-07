Amichevole, Marsiglia – Milan: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Marsiglia – Milan di Domenica 31 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato

MARSIGLIA – Domenica 31 luglio alle 18, al Velodrome, il Milan affronterà il Marsiglia nella sua quinta amichevole precampionato. Un test di lusso tra due squadre che saranno protagoniste della prossima Champions League. Dopo le due vittorie contro il Lemine Almenno e il Colonia e la sconfitta contro lo ZTE, la squadra di Pioli é tornata a vincere in maniera decisa per 5-0 contro il Wolfsberger. Per i Campioni d’Italia l’esordio in campionato é fissato per sabato 13 agosto alle 18.30 a San Siro contro l’Udinese. Dal canto suo il Marsiglia ha chiuso al secondo posto l’ultima Ligue 1 alle spalle del PSG Campione di Francia: ora, guidato dall’ex tecnico del Verona, subentrato a Jorge Sampaoli, debutterà in campionato il 7 agosto contro il Reims. In questo inizio di stagione ha vinto contro Marginane Gignac e Middlesbrough, pareggiato con il Betis e perso con il Norwich.

Presentazione del match

QUI MARSIGLIA – Tudor dovrebbe affidarsi al modilo 3-2-4-1 con Mandanda in porta e con Caleta-Car, Kamara e Peresa formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Guey e Harit mentre sulle corsie esterne agiranno Rougier e Gunedougi. Unica punta Milik davanti ai trquartisti Gerson e Under,

QUI MILAN – Pioli dovrebbe rispondere con il tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa composta al centro da Tomori Kalulu e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Bennacer e Krunic. Sulla trequarti Saelemaekers, Adli e Leao di supporto all’unica punta Rebic.

Le probabili formazioni di Marsiglia – Milan

MARSIGLIA (3-2-4-1): Mandanda, Caleta-Car, Kamara, Peres, Rongier, Gueye, Harit, Gunedouzi, Gérson, Ünder, Milik. Allenatore: Tudir.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Adli, Leao; Rebic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla app dell’emittente.