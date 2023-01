Messina – Avellino 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Messina – Avellino di domenica 22 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 23° giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

MESSINA – Domenica 22 gennaio allo stadio Franco Scoglio andrà in scena Messina–Avellino, gara valida per la ventitreesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 14:30. Da una parte, la formazione di Ezio Raciti reduce da due vittorie con Virtus Francavilla (2-1) e Viterbese (1-3) dopo ben sei ko di fila. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Massimo Rastelli che vengono da otto risultati utili consecutivi (quattro successi e quattro pareggi). Grazie agli ultimi risultati i biancobandati hanno abbandonato l’ultimo posto in classifica ma sono ancora terzultimi a -10 dalla salvezza. I biancoverdi continuano invecea far punti ma sono arrivati due pareggi nelle ultime trasferte; Avellino comunque in piena zona play-off con un settimo posto a quota 29 condiviso assieme a Giugliano e Foggia. Il Messina ha ottenuto 14 dei suoi 17 punti tra le mura amiche con quattro vittorie, due pareggi e cinque ko mentre l’Avellino lontano dal Partenio ha portato a casa due successi, tre pareggi e ben sei sconfitte. Nel confronto del girone di andata in Campania a vincere furono i padroni di casa per 2-1. A dirigere l’incontro sarà Claudio Panettella della sezione di Bari coadiuvato dagli assistenti Luca Landoni di Milano e Andrea Pasqualetto di Aprilia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MESSINA – AVELLINO]

ACR MESSINA: Balde I. (dal 41' st Zuppel D.), Berto G., Catania L. (dal 33' st Fiorani M.), Ferrara M., Ferrini M., Fofana L. (dal 21' st Marino R.), Fumagalli E. (Portiere), Kragl O. (dal 34' st Iannone C.), Mallamo A., Perez L. (dal 21' st Konate A.), Trasciani D.. A disposizione: Curiale D., Daga R. (Portiere), D'Amore F., Fazzi N., Fiorani M., Grillo P., Iannone C., Konate A., Lewandowski M. (Portiere), Marino R., Versienti L., Zuppel D.



AVELLINO: Auriletto S., Casarini F., D'Angelo S. (dal 16' st Tounkara M.), Gambale D. (dal 25' st Trotta M.), Kanoute M. (dal 25' st Di Gaudio A.), Maisto F. (dal 15' st Mazzocco D.), Marcone R. (Portiere), Moretti L., Rizzo A. (dal 28' st Ricciardi M.), Russo R., Zanandrea G.. A disposizione: Antignani M. (Portiere), Benedetti S., Di Gaudio A., Di Martino L., Garetto M., Mazzocco D., Musto M., Pizzella A. (Portiere), Ricciardi M., Tounkara M., Trotta M.



Reti: al 26' pt Balde I. (ACR Messina) , al 13' st Balde I. (ACR Messina) .



Ammonizioni: al 44' pt Fumagalli E. (ACR Messina) al 32' st Zanandrea G. (Avellino), al 45' st Casarini F. (Avellino).

Balde I. (dal 41' st Zuppel D.), Berto G., Catania L. (dal 33' st Fiorani M.), Ferrara M., Ferrini M., Fofana L. (dal 21' st Marino R.), Fumagalli E. (Portiere), Kragl O. (dal 34' st Iannone C.), Mallamo A., Perez L. (dal 21' st Konate A.), Trasciani D..Curiale D., Daga R. (Portiere), D'Amore F., Fazzi N., Fiorani M., Grillo P., Iannone C., Konate A., Lewandowski M. (Portiere), Marino R., Versienti L., Zuppel D.Auriletto S., Casarini F., D'Angelo S. (dal 16' st Tounkara M.), Gambale D. (dal 25' st Trotta M.), Kanoute M. (dal 25' st Di Gaudio A.), Maisto F. (dal 15' st Mazzocco D.), Marcone R. (Portiere), Moretti L., Rizzo A. (dal 28' st Ricciardi M.), Russo R., Zanandrea G..Antignani M. (Portiere), Benedetti S., Di Gaudio A., Di Martino L., Garetto M., Mazzocco D., Musto M., Pizzella A. (Portiere), Ricciardi M., Tounkara M., Trotta M.al 26' pt Balde I. (ACR Messina) , al 13' st Balde I. (ACR Messina) .al 44' pt Fumagalli E. (ACR Messina) al 32' st Zanandrea G. (Avellino), al 45' st Casarini F. (Avellino).

Formazioni ufficiali

MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli; Trasciani, Berto, Ferrara, Ferrini; Fofana, Mallamo; Catania, Balde, Kragl; Perez. A disposizione: Daga, Lewandowski, Grillo, Versienti, Fazzi, D’Amore, Fiorani, Marino, Konate, Iannone, Zuppel, Curiale. Allenatore: Raciti

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Rizzo, Moretti, Auriletto, Zanandrea; Maisto, Casarini, D’Angelo; Kanouté, Gambale, Russo. A disposizione: Pizzella, Antignani, Benedetti, Ricciardi, Di Martino, Mazzocco, Musto, Di Gaudio, Garetto, Trotta, Tounkara. Allenatore: Rastelli

I convocati del Messina

Portieri: Daga, Fumagalli, Lewandowski

Difensori: Berto, Ferrini, Ferrara, Trasciani, Fazzi

Centrocampisti: D’Amore, Fiorani, Fofana, Konate, Kragl, Mallamo, Marino, Versienti

Attaccanti: Balde, Catania, Curiale, Grillo, Iannone, Perez, Zuppel.

I convocati dell’Avellino

Portieri: Marcone, Pizzella, Antignani

Difensori: Rizzo, Tito, Benedetti, Ricciardi, Zanandrea, Auriletto, Di Martino, Moretti

Centrocampisti: Garetto, Mazzocco, Casarini, Maisto, Musto, D’Angelo

Attaccanti: Kanoute, Gambale, Russo, Di Gaudio, Tounkara, Trotta.

Presentazione del match

QUI MESSINA – In porta Fumagalli con Trasciani, Berto, Ferrara e Versienti a comporre la linea difensiva. A centrocampo Mallamo, Kragl e Fofana mentre in avanti il tridente offensivo composto da Catania, Perez e Balde.

QUI AVELLINO – Tra i pali Marcone, sulla fascia sinistra Tito e a destra Ricciardi con Moretti e Auriletto al centro della difesa. In mezzo al campo D’Angelo, Casarini e Maisto mentre in attacco Kanoute e Di Gaudio a supporto di Trotta.

Le probabili formazioni di Messina-Avellino

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Trasciani, Berto, Ferrara, Versienti; Mallamo, Kragl, Fofana; Catania, Perez, Balde. Allenatore. Ezio Raciti

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Tito, Moretti, Auriletto, Ricciardi; D’Angelo, Casarini, Maisto; Kanoute, Trotta, Di Gaudio. Allenatore. Massimo Rastelli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari. Servizio disponibile anche per gli abbonati a DAZN mentre per gli utenti Sky potranno seguirlo attraverso la trasmissione Diretta Gol sui canali Sky Sport 252 e streaming su NOW con telecronaca Peppe Di Giovanni.