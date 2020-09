Milan-Bologna 2-0, il tabellino: doppietta di Ibrahimovic

Il tabellino di Milan-Bologna 2-0 il risultato finale: doppietta di Ibrahimovic per il convincente successo della formazione rossonera.

MILANO – Nel match valevole per il posticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 il Milan si impone 2-0 sul Bologna. Grande protagonista del match Zlatan Ibrahimovic che mette a referto una doppietta: lo svedese sblocca il risultato nella prima frazione di gioco grazie a un perentorio colpo di testa mentre nel secondo tempo chiude definitivamente i conti con un calcio di rigore. Esordio a San Siro per Sandro Tonali mentre gli emiliani chiudono in dieci per il doppio giallo rimediato da Dijks.

Milan-Bologna 2-0: il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær (72′ Duarte), Gabbia, Hernández; Kessie (77′ Tonali), Bennacer (86′ Krunic); Castillejo (46′ Saelemaekers), Çalhanoğlu (71′ Brahim Diaz), Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma; Duarte, Kalulu, Laxalt; Díaz, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, Tonali; Colombo, Maldini. Allenatore: Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Domínguez (57′ Sansone); Orsolini (56′ Skov Olsen), Soriano (80′ Svanberg), Barrow (83′ Vignato); Palacio (80′ Santander). A disposizione: Da Costa; Bani, Denswil, Mbaye; Baldursson, Poli, Svanberg; Juwara, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato. Allenatore: Mihajlović

RETI: 35′ Ibrahimovic (M), 51′ Rig. Ibrahimovic (M)

AMMONIZIONI: Dominguez, Djiks, Tomiyasu, Sansone (B), Castillejo, Krunic, Gabbia (M)

ESPULSIONI: Dijks (B)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro