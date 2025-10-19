Diretta Milan-Fiorentina di Domenica 19 ottobre 2025: sotto nel primo tempo del gol di Gosens trovano due gol pesanti del loro numero 10

MILANO – Il Milan conquista tre punti pesantissimi battendo la Fiorentina 2-1 a San Siro e si prende la vetta solitaria della Serie A. Dopo un primo tempo bloccato e privo di emozioni, la ripresa si accende con il vantaggio viola firmato Gosens, ma Leao sale in cattedra e ribalta tutto con una doppietta da fuoriclasse. La squadra di Allegri mostra maturità e carattere, con Leao decisivo nei momenti chiave. La Fiorentina, pur ordinata, paga caro l’errore finale e resta a metà classifica. Per i rossoneri, è la quinta vittoria consecutiva e un segnale forte alle rivali.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: MILAN-FIORENTINA 2-1 SECONDO TEMPO 52' è finita! Il Milan batte in rimonta la Fiorentina e conquista la vetta solitaria della classifica. Sotto del gol di Gosens nel primo tempo trova una doppietta con Leao nella ripresa. Per questa diretta è tutto appuntamento alle prossime sfide su Calciomagazine 52' tentativo dal limite dell'area per Pongracic che calcia in curva 47' gioco fermo, a terra Leao che si rialza prontamente ma Allegri non lo rischia e lo sostituisce con Balentien 45' sono 6 i minuti di recupero 45' lascia il campo Saelemaekers per De Winter 45' conclusione in area di Dodò murata da Bartesaghi 43' giallo a Ranieri per proteste 42' in campo Dzeko e Sohm per Nicolussi Caviglia e Mandragora 40' LEAOO!!! Milan in vantaggio!!! Dal dischetto glaciale conclude senza guardare il portiere con un rasoterra alla destra di De Gea proteso verso l'altro palo 36' contatto in area con Gimenez che finisce a terra dopo una botta al volto, Parisi si aggancia al collo. Ora bisogna capire se in modo lieve o meno. Gioco fermo e VAR in corso. Attenzione Marinelli viene richiamato al VAR! E' rigore! Giallo per Parisi 32' lascia il campo Kean per Piccoli 31' grande intervento di De Gea! Su cross di Bartesaghi a vuoto Ricci sul primo palo ma centralmente ci arriva con un tocco ravvicinato Gimenez e esaltare i suoi riflessi. Nulla di fatto sul corner successivo 29' buona giocata di Parisi che aggira Tomori costretto al fallo da dietro, giallo per lui 26' cross di Bartesaghi per il colpo di testa centrale di Fofana con palla tra le braccia del portiere 25' palla di Modrid in area per il colpo di testa di Gimenez sul fondo 24' dentro Parisi e Gudmudsson per Gosens e Fazzini 18' LEAOO!!! PAREGGIO DEL MILAN! Spunto personale del 10 del Milan che al limite dell'area trova uno spiraglio per calciare con il destro all'angolino alla sinistra di De Gea 15' giallo a Fofana, braccio alto sul volto di Ranieri 11' in campo Gimenez per Athekame 10' GOSENS! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Sugli sviluppi di un corner, palla scodellata verso il secondo palo con sponda di Ranieri sui piedi di Gabbia, dopo un tocco di Maignan, a favorire il tocco da due passi nella porta sguarnita del difensore 10' affondo di Dodò che crossa forte e trova una deviazione per il terzo tentativo dalla bandierina 9' secondo giallo questa volta per Nicolussi Caviglia, in ritardo su Ricci 7' spazio per Nicolussi Caviglia che avanza un paio di metri e calcia dal limite con il destro a lato 5' primo giallo del match ad Athekame che ha fermato una ripartenza sul nascere 3' buona copertura difensiva di Dodò su Bertesaghi, possesso palla viola è la Fiorentina a muovere il primo pallone del secondo tempo squadre nuovamente in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si conclude un primo tempo un pò tattico e bloccato. 0-0 all'intervallo e gara al momento avara di emozioni. Piccola pausa e torniamo 44' assegnato 1 minuto di recupero 42' tentativo impreciso di Athekame da fuoriarea 41' dribbling da brividi in area di Maignan su Kean, che rischio! 40' buona chiusura di Pablo Marì su Leao in area su un raddoppio di marcatura. Il giocatore rossonero non è riuscito a servire a destra un compagno di squadra 34' da Modrid ad Athekame, cross un pò troppo forte verso il secondo palo per Leao che non ci arriva 30' fallo in attacco di Leao che tira un pò la maglia di Pongracic 28' sventagliata molto lunga per Leao ma la difesa protegge l'uscita di De Gea 24' due angoli consecutivi per la viola, il Milan si rifugia in fallo laterale 20' ostruzione di Nicolussi Caviglia per la punizione dai 25 metri per il Milan. Palla in area e dopo un tocco di Leao arriva Pavlovic che conclude in modo goffo sopra la traversa 18' fallo in attacco fischiato a Pablo Marì 16' lancio in profondità per Kean ma otttimo movimento difensivo per Gabbia 13' segnalata posizione di offside a Kean, recupero record per lui dopo il problema alla caviglia accusato con la nazionale 12' bello spunto sulla trequarti di Saelemaekers, apertura a sinistra per il taglio di Leao ma la difesa si chiude 8' trattenuta di Gabbia su Kean che fa salire i suoi. Qualche istante prima proteste di Ricci per una mancata punizione fischiata a favore 4' primo spunto a sinistra di Saelemaekers che aggira Nicolussi Caviglia costretto al fallo. Punizione di Bartesaghi con palla raggiunta in area da Tomori bravo a smorzare al traiettoria ma esterno in curva 2' prima interruzione di gioco, a terra Fofana dopo uno scontro di gioco con Fagioli ma nessun problema per lui 1' Milan oggi in maglia gialla al primo possesso palla Tra i giocatori più attesi Leao da una parte e Kean dall'altra, si parte buon divertimento! Milan e Fiorentina fanno il loro ingresso in campo, serata speciale per Pioli ex di turno. Per i rossoneri l'occasione di volare in vetta solitaria Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Milan-Fiorentina. Alla vigilia di una sfida cruciale per la zona Europa, Milan e Fiorentina hanno ufficializzato le formazioni per il match di San Siro. Allegri conferma il 3-5-2 con Modrić titolare in regia e Leão in attacco accanto a Saelemaekers. Pioli risponde con lo stesso modulo, affidandosi a Kean e Fazzini in avanti, mentre a centrocampo spicca la presenza di Fagioli e Mandragora. Entrambe le squadre puntano sulla densità a centrocampo e sulla spinta degli esterni. Occhi puntati su Modrić, alla prima da titolare in rossonero, e su Kean, chiamato a sbloccare un attacco viola ancora in cerca di continuità. TABELLINO MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 10' st Gimenez), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (dal 45' st De Winter), Leão (dal 47' st Balentien). A disposizione: Pittarella, Terracciano; De Winter, Odogu; Sala; Balentien, Gimenez. Allenatore: Allegri. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora (dal 42' st Sohm), Nicolussi Caviglia (dal 42' st Džeko), Fagioli, Gosens (dal 24' st Parisi); Fazzini (dal 24' st Guðmundsson), Kean (dal 32' st Piccoli). A disposizione: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Parisi, Viti; Fortini, Ndour, Sohm; Džeko, Guðmundsson, Piccoli, Sabiri. Allenatore: Pioli. Reti: al 10' st Gosens, al 18' st Leao, al 41' st Leao (rigore) Ammonizioni: Athekame, Nicolussi Caviglia, Fofana, Tomori, Ranieri, Parisi Recupero: 1' pt, 6' st

Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leão. A disposizione: Pittarella, Terracciano; De Winter, Odogu; Sala; Balentien, Gimenez. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Parisi, Viti; Fortini, Ndour, Sohm; Džeko, Guðmundsson, Piccoli, Sabiri. Allenatore: Pioli.

Convocati Fiorentina

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Dodò, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Sabiri, Sohm.

Attaccanti: Dzeko, Gudmunsson, Kean, Piccoli.

Pioli alla vigilia

Stefano Pioli ha ammesso che avrebbe preferito un contesto diverso per tornare a San Siro, luogo che conserva per lui ricordi profondi e legati a momenti importanti della sua carriera. Tuttavia, ha sottolineato di essere pienamente concentrato sulla realtà attuale della Fiorentina, lasciando da parte le emozioni personali. Ha riconosciuto la forza del Milan, una squadra di grande qualità anche in presenza di diverse assenze, e si aspetta di affrontare un avversario determinato e consapevole delle proprie potenzialità. Nonostante i risultati non lo riflettano ancora, Pioli ha ribadito la sua convinzione che il gruppo viola stia crescendo e che la prestazione di San Siro possa rappresentare un ulteriore passo avanti.

Allegri alla vigilia

Massimiliano Allegri ha evidenziato come le partite post-sosta rappresentino sempre un’incognita, soprattutto per la necessità di ritrovare rapidamente concentrazione e ritmo dopo quindici giorni di pausa. Il tecnico rossonero ha sottolineato che la sfida contro la Fiorentina inaugura un ciclo cruciale di cinque gare, in cui sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione. Ha riconosciuto il valore dell’avversario, indipendentemente dalla posizione in classifica, definendo la squadra viola come un gruppo di qualità. Per il Milan, ha aggiunto, si tratta di un’opportunità importante per consolidare la propria posizione in campionato.

Sul fronte medico, Allegri ha adottato un tono pragmatico, ricordando che gli infortuni fanno parte della stagione e che, in particolare, novembre e marzo sono statisticamente i mesi più delicati. Ha spiegato che una prima misura è già stata adottata per il futuro, con l’accorpamento delle soste autunnali a partire dal prossimo anno. Ha anche suggerito una possibile modifica agli orari delle partite serali, anticipandole alle 20:00 per favorire il recupero dei giocatori.

Per quanto riguarda gli indisponibili, ha confermato le assenze di Rabiot e Pulisic, che difficilmente torneranno prima della prossima sosta. Estupiñan non sarà convocato a causa di un problema alla caviglia, mentre Nkunku è in dubbio per un dolore all’alluce. Jashari resta fuori, mentre Saelemaekers è regolarmente a disposizione.

L’arbitro

Come arbitro è stato designato Livio Marinelli, della sezione di Tivoli, alla 66esima direzione nel massimo campionato. A completare l’organico i guardialinee Mondin-Bahri, il quarto ufficiale Arena, Abisso al VAR e Di Paolo come AVAR.

Presentazione del match

Domenica 19 ottobre, alle ore 20:45, lo stadio “Giuseppe Meazza” ospita il posticipo della settima giornata di Serie A: Milan-Fiorentina. I rossoneri di Massimiliano Allegri, attualmente quarti in classifica con 13 punti, hanno l’occasione di balzare in vetta, approfittando del passo falso delle dirette concorrenti. Dopo un avvio di stagione convincente, il Milan ha raccolto punti in tutte le gare dalla seconda giornata in poi, mostrando solidità e ambizione. Allegri, nonostante le assenze pesanti (tra cui Rabiot e Pulisic), punta a confermare il trend positivo e consolidare la candidatura al titolo. Prima della sosta i rossoneri avevano pareggiato 1-1 contro la Juventus.

Dall’altra parte, la Fiorentina di Stefano Pioli, grande ex e artefice del diciannovesimo Scudetto rossonero, arriva a San Siro in una situazione delicata. I viola sono terzultimi con soli 3 punti e ancora a secco di vittorie. La classifica impone una reazione immediata, anche se l’ambiente milanese non lascia spazio a sentimentalismi. Pioli dovrà fare leva sulla compattezza del gruppo per invertire la rotta

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan si presenta al posticipo di San Siro con diverse novità nell’undici titolare. L’assenza di Pulisic, fermato da un problema fisico accusato in nazionale, costringe Allegri a rivedere l’assetto offensivo. Il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie esterne spazio a Athekame e Bartesaghi, mentre in mezzo al campo, complice l’infortunio di Rabiot e i dubbi su Loftus-Cheek, si candida Ricci accanto a Modric e Fofana. In attacco, Saelemaekers agirà da trequartista alle spalle di Leao, chiamato a guidare la manovra offensiva.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – La Fiorentina di Stefano Pioli arriva a San Siro con l’obiettivo di invertire la rotta e conquistare i primi punti pesanti della stagione. Il tecnico viola dovrebbe confermare il 3-5-2, con De Gea in porta e una difesa a tre formata da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, con Comuzzo inizialmente in panchina. Sulle fasce agiranno Dodò e Gosens, mentre in mediana spazio a Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fazzini, chiamati a dare equilibrio e qualità. In attacco, Kean è pronto a partire dal primo minuto, supportato da Gudmundsson, in un tandem che unisce fisicità e imprevedibilità.

Probabili formazioni di Juventus-Milan

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Pioli.

