Milan – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Milan – Lazio del 23 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dle match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

MILANO – Mercoledì 23 dicembre alle ore 20.45 andrà in scena Milan – Lazio, match clou valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione rossonera che viene dal fondamentale successo esterno contro il Sassuolo ed in classifica occupa la prima posizione con un punto di vantaggio sull’Inter. Dall’altra parte troviamo la compagine capitolina che è reduce dall’altrettanto fondamentale successo casalingo contro il Napoli ed in classifica occupa il settimo posto, in coabitazione con l’Atalanta, a quota 21 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 23 dicembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Scelte obbligare per Pioli che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kalulu e Romagnoli. A centrocampo Krunic e Tonali in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz alle spalle di Leao.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-5-2 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Hoedt. A centrocampo Escalante in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Marusic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Le probabili formazioni di Milan – Lazio

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao. Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

STADIO: San Siro

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Lazio del 23 dicembre 2020, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile assistere alla sfida in tv attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l’applicazione. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv. Gli abbonati all’offerta Sky-DAZN potranno guardare l’incontro sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Gli abbonati Sky potranno anche servirsi dell’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. Milan – Lazio sarà disponibile anche in streaming su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN ) e su smartphone e tablet, attraverso l’app scaricabile su dispositivi iOS e Android.