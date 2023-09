Milan – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Lazio di Sabato 30 settembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 7a giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 18

MILANO – Sabato 30 settembre 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, alle ore 18, Milan e Lazio scenderanno in campo nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

Di fronte due squadre ritemprate dal risultato ottenuto nel turno infrasettimanale e cariche anche in vista dell’impegno in Champions League che le attenderà nei prossimi giorni. I rossoneri hanno vinto in rimonta a Cagliari con Tomori, Okafor e Loftus-Cheek che hanno prontamete rimediato allo svantaggio iniziale formato Luvumbo. Tre punti che, approfittando del passo falso dell’Inter contro il Sassuolo, hanno consentito loro di tornare in testa alla classifica a pari merito con i nerazzurri. La squadra di Pioli finora ha vinto tutte le partite, fatta eccezione per il pesante 5-1 rimediato nel Derby.e si ritrova con 12 punti grazie a tredici reti realizzate e otto incassate. I biancocelesti sono tornati al successo contro il Torino, con reti di Vecino e Zaccagni, rialzando la testa dopo un periodo molto tormentato. prima di allora gli uomini di Sarri avevano vinto soltanto contro il Napoli (1-2), pareggiato con il Monza (1-1) e perso contro Lecce (2-1), Genoa (0-1) e Juventus (3-1); sono undicesimi a quota 7, con sette reti realizzate e otto incassate. Sono 189 i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di 84 successi per il Milan, 40 pareggi e 64 affermazioni per la Lazio. Nella passata stagione all’Olimpico finì con un secco 4-0 in favore dei padroni di casa ma al ritorno la squadra di Pioli seppe riscattarsi con due reti siglate da Bennacer e Theo Hernandez.

Cronaca con tabellino della partita

Sabato 29 settembre 2023 dalle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI MILAN – Out per infortunio Bennacer, Caldara, Kalulu e Krunic. Dopo il turnover messo in atto Pioli torna a schierare la formazione tipo, indisponibili ovviamente a parte. Il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con il rientrante Maignan in porta; davanti a lui Thiaw e Tomori e sulle fasce Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo Loftus-Cheek, Reijnders e Musah. Tridente offensivo composto da Pulisic, Giroud e Leao.

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe rispondere con un modulo speculare, con Provedel tra i pali e con Marusic, Romagnoli, Casali e Hysaj pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Kamada, Rovella e Luis Alberto. Attacco affidato a Immobile, affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Milan – Lazio

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Casali, Hysaj; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: