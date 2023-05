Le formazioni ufficiali di Milan – Lazio di Sabato 6 maggio 2023, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

MILANO – Sabato 6 maggio, alle ore 15, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, Milan e Lazio si affronteranno per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Cominceremo ad avvicinarci a questa sfida così importante in ottica Champions League a partire dalle 14 circa quando verranno ufficializzate le formazioni. Nel Milan out Pobega e Ibrahimovic; da valutare le condizioni di Tomori. Pioli si affida al modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Messias, Bennacer e Leao, di supporto all’unica punta Giroud. Nella Lazio rientra Romagnoli, che ha scontato il turno di squalifica; assenti Cataldi e Vecino. Sarri risponde col modulo 4-3-3 con Provedel tra i pali e con una difesa a quattro formata da Marusic e Hysaj sulle fasce e da Casale e Romagnoli al centro. A centrocampo Luis Alberto, Marcos Antonio e Milinkovic-Savic. Tridente offensivo composto da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

DIRETTA DI MILAN – LAZIO

Le formazioni ufficiali di Milan – Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega.

Squalificati: –

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione: Adamonis, Maximiano; Fares, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu; Basić, Bertini; Cancellieri, Pedro, Romero. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Cataldi, Vecino.

Squalificati: –

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto.