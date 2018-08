Inter – Il Real Madrid fa muro per Modric: nuovi contatti venerdì

Il punto della situazione sulla trattativa che porterebbe il vice campione del Mondo Luka Modric alla corte di Spalletti.

MADRID – Ore calde sull’asse Milano-Madrid per quanto riguarda l’operazione più importante del momento e di fine calciomercato: l’Inter e Luka Modric. Il vice campione del Mondo, nella giornata di oggi, è tornato ad allenarsi con i Blancos ma, come già risaputo, la sua intenzione è quella di lasciare il Real Madrid dopo ben quattro Champions League conquistate in sei stagioni, le quali potrebbero agevolare l’addio di Modric. Infatti, tra il croato ed il presidente dei Blancos Florentino Perez c’è una sorta di gentleman agreement per favorire la sua cessione qualora sia Modric stesso a chiederla, con il presidente dei Blancos che dovrebbe accontentarlo anche per via dei successi ottenuti grazie a lui.

Nella giornata di oggi era previsto l’incontro decisivo tra Florentino e Modric, in cui avrebbero preso la decisione definitiva sul suo futuro. L’appuntamento è slittato a domani, ma nel frattempo c’è stato un summit tra il croato ed il braccio destro del presidente, ovvero José Angel Sanchez, a seguito del suo primo allenamento dopo le vacanze, peraltro pubblicato sui social dal club madridista.

Il calciatore ha le idee chiare e ha ribadito ancora una volta al suo entourage di volersi trasferire all’Inter, mentre il Real Madrid starebbe pensando di correre ai ripari offrendo il rinnovo del contratto con un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, Perez non è assolutamente intenzionato a cedere il perno del centrocampo madridista, come dimostrato anche dall’intervista rilasciata pochi giorni fa, e starebbe preparando un ricco adeguamento per trattenere il 33enne di Zara alla corte di Julen Lopetegui, a maggior ragione dopo la sempre più probabile cessione di Kovacic al Chelsea. L’Inter è fiduciosa e l’attesa è finita: domani o venerdì si saprà finalmente quale sarà il futuro di Luka Modric.