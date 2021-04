Monaco – Dijon 0-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Monaco – Dijon di Domenica 11 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata di Ligue 1

MONACO – Domenica 11 aprile 2021 é in programma Monaco – Dijon, incontro valevole per la 32° giornata di Ligue 1. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la Monaco ha avuto la meglio con il risultato di 0-1. Appuntamento allo stadio Stade Louis II dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Petit. I bookmakers ripongono molta fiducia nel Monaco, quotando la vittoria a 1.18 . Negli ultimi cinque match disputati il Monaco ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte; ha segnato 11 reti e ha subito 0. Il Dijon ha conseguito 5 sconfitte; ha segnato 2 reti e neha subito 13 . I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 17:05 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Sguardo alla classifica di Ligue 1 dove attualmente é in testa il Lilla con 66 punti, seguito dal Paris SG con 63 e dal Monaco con 62 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: AS MONACO-DIJON FCO 0-0 1' Parte con l’incontro tra AS Monaco e Dijon FCO!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo AS Monaco e Dijon FCO AS MONACO: Benjamin Lecomte; Guillermo Maripán, Caio Henrique, Axel Disasi, Ruben Aguilar, Djibril Sidibé, Aurélien Tchouaméni, Aleksandr Golovin, Youssouf Fofana, Sofiane Diop, Stevan Jovetić. A disposizione: Vito Mannone, Fodé Ballo-Touré, Benoît Badiashile, Chrislain Matsima, Cesc Fàbregas, Eliot Matazo, Wissam Ben Yedder, Gelson Martins, Krépin Diatta. Allenatore: Niko Kovač.



DIJON FCO: Saturnin Allagbe; Sacha Boey, Senou Coulibaly, Aníbal Chalá, Wesley Lautoa, Bruno Écuélé, Bersant Celina, Jordan Marié, Mama Baldé, Yassine Benzia, Aboubakar Kamara. A disposizione: Anthony Racioppi, Jonathan Panzo, Arthur Zagre, Fouad Chafik, Pape Diop, Éric Ebimbe, Alex Dobre, Roger Assalé. Allenatore: David Linarès.



Reti: al ' pt .



Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Monaco – Dijon , valevole per la 32° giornata di Ligue 1, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Monaco – Dijon

Il Monaco dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 con Lecomte in porta, in difesa Badiashile e Maripan centrali e terzini Sidibé e C.Henrique. In mediana Fofana e Tchouameni e sulle corsie laterali Golovin e Diop. In attacco Volland e Ben Yedder. Il Dijon dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Racioppi in porta, in difesa Coulibaly e Manga centrali e terzini Boey e Muzinga. In cabina di regia Maire con Lautoa e Ndong come mezz’ali. In attacco il tridente con Embimbe e Sammaritano sugli esterni e Konaté punta centrale.

MONACO (4-4-2): Lecomte; Sidibé, Badiashile, Maripan, C.Henrique; Golovin, Fofana, Tchouameni, Diop; Volland, Ben Yedder. Allenatore: Kovac.

DIJON (4-3-3): Racioppi; Boey, Coulibay, Manga, Muzinga; Lautoa, Maire, Ndong; Ebimbe, Konaté, Dobre. Allenatore: Linares.