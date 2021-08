Monaco – Nantes 1-1: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monaco – Nantes del 6 agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato, cronaca diretta con il tabellino della prima giornata di Ligue 1

MONACO – Questa sera, venerdì 6 agosto, alle ore 21, allo Stadio Louis II si giocherà Monaco – Nantes, gara valida per la prima giornata di Ligue 1. I padroni di casa, nel turno preliminare di Champions League, hanno battuto per 2-0 lo Sparta Praga. nelle ultime cinque gare hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, realizzando 8 gol e subendone 4. Gli ospiti, invece, nelle ultime cinque gare, hanno registrato quattro sconfitte e una vittoria, segnando 4 e incassandone 6.

Cronaca diretta della partita e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: AS MONACO-FC NANTES 1-1 SECONDO TEMPO 46' Dopo l'intervallo AS Monaco e FC Nantes si trovano per il secondo tempo, andiamo a vedere come andrà a finire l'incontro PRIMO TEMPO 45' Scaduto il tempo a disposizione per questa prima parte di gioco. AS Monaco e FC Nantes vanno agli spogliatoi sul risultato di 1 a 1 42' In gol Jean-Charles Castelletto! Per lui con una deviazione vincente di testa, assist di Moses Simon e punteggio che diventa: 1 a 1 14' Gol per AS Monaco con Gelson Martins che realizza, assist di Caio Henrique. Adesso siamo sul risultato di 1 a 0 1' Ha inizio l'incontro, prepariamoci a gustarlo assieme



Amici lettori di Calciomagazine ben trovati al nuovo live del giorno. Si affronteranno AS Monaco – FC Nantes, la squadre fanno il loro ingresso in campo AS MONACO: Alexander Nübel; Benoît Badiashile, Axel Disasi, Caio Henrique, Ruben Aguilar, Aurélien Tchouaméni, Jean Lucas, Sofiane Diop, Gelson Martins, Myron Boadu, Kevin Volland. A disposizione: Radosław Majecki, Ismail Jakobs, Djibril Sidibé, Strahinja Pavlović, Cesc Fàbregas, Aleksandr Golovin, Youssouf Fofana, Eliot Matazo, Wissam Ben Yedder. Allenatore: Niko Kovač.



FC NANTES: Alban Lafont; Fábio, Andrei, Nicolas Pallois, Dennis Appiah, Jean-Charles Castelletto, Samuel Moutoussamy, Roli Pereira de Sa, Ludovic Blas, Randal Kolo Muani, Moses Simon. A disposizione: Rémy Descamps, Charles Traoré, Sébastien Corchia, Abdoulaye Sylla, Marcus Coco, Anthony Limbombe, Renaud Emond, Quentin Merlin. Allenatore: Antoine Kombouaré.



Reti: al 14' pt Gelson Martins, al 42' pt Jean-Charles Castelletto.





Il tecnico Niko Kovac alla vigilia del match

L’allenatore del Monaco ha parlato in conferenza stampa dove ha sottolineato come agosto sarà un mese impegnativo con tante gare da disputare. Parlando del match di esordio in campionato ha sottolineato come sono felici di iniziare: “Vogliamo essere in competizione per il primo posto, lottare con altre squadre per vedere chi è il migliore. Abbiamo tanta voglia e motivazione per iniziare la stagione. Vogliamo mostrare il meglio dell’AS Monaco”. D’obbligo una parola sui tifosi che torneranno sugli spalti: “Abbiamo aspettato questo momento per molto tempo. Il calcio senza tifosi è uno sport completamente diverso. Ai giocatori piace sentire il sostegno dei loro sostenitori”.



Le probabili formazioni

Il Monaco potrebbe scendere in campo col modulo 4-4-2 con Nubel in porta e difesa composta dalla coppia centrale Disasi-Badiashile e ai lati da Aguilar e Henrique. In mezzo al campo Fofana e Tchouameni, sulle fasce Golovine e Diop. Davanti Ben Yedder, Volland. Probabile modulo 4-3-3 con Lafont tra i pali e retroguardia composta al centro da Pallois e Castelletto e ai lati da Appiah e Fabio.A centrocampo Coco, Cyprien e Moutoussamy. Tridente offensivo formato da Blas; Simone e Emond.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La sfida Monaco – Nantes sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.