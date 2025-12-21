Monopoli-Potenza 2-1: pazza rimonta biancoverde nel finale al ‘Veneziani’

Diretta di Monopoli-Potenza di Domenica 21 dicembre 2025: doppietta di Tirelli nel finale. Lucani in dieci dal nono del secondo tempo

MONOPOLI – Il Monopoli conquista tre punti pesantissimi battendo il Potenza 2-1 al termine di una partita intensa, nervosa e ricca di episodi. I lucani, avanti a inizio ripresa con Adjapong, restano in dieci al 9’ st e crollano nel finale sotto i colpi di Tirelli, autore di una doppietta decisiva.

Tabellino

MONOPOLI: Albertazzi M., Viteritti O. (dal 45’+7 st Piccinini S.), Miceli M., Angileri A. (dal 15′ st Volpe G.), Valenti B., Battocchio C. (dal 29′ st Fall M.), Calcagni R., Greco J., Imputato A. (dal 15′ st Oyewale S.), Longo S., Tirelli M.2. A disposizione: Bordo L., Cascella R., Di Santo E., Fall M., Gagliano M., Oyewale S., Paukstys S., Piccinini S., Ronco D., Rossi D., Scipioni E., Volpe G., Yeboah P.

POTENZA: Cucchietti T., Novella M., Bachini M., Bura R., Rocchetti Y. (dal 19′ st De Marco A.), Lucas Martello (dal 19′ st Balzano M.), Siatounis A., Ghisolfi M., Adjapong C., Selleri G. (dal 1′ st Petrungaro L.), Mazzeo L. (dal 10′ st Riggio C.). A disposizione: Alastra F., Balzano M., Candelma M., De Marco A., Gabriele G., Guiotto G., Petrungaro L., Ragone G., Riggio C., Santucci G., Sciacca G.

Reti: al 35′ st Tirelli M. (Monopoli) , al 45’+5 st Tirelli M. (Monopoli) al 2′ st Adjapong C. (Potenza) .

Ammonizioni: al 24′ pt Imputato A. (Monopoli), al 37′ st Viteritti O. (Monopoli), al 41′ st Tirelli M. (Monopoli) al 40′ pt Novella M. (Potenza), al 45’+3 st Cucchietti T. (Potenza).

Espulsioni: al 9′ st Novella M. (Potenza).

Le parole di Pietro De Giorgio

“Per la prossima gara di campionato contro il Monopoli servirà tanta concentrazione. Dobbiamo mantenere necessariamente un atteggiamento positivo, simile a quello mostrato contro il Catania. E’ importante evidenziare come, nonostante le diverse assenze, la squadra sia riuscita a fare progressi evidenti rispetto all’anno precedente, raggiungendo le semifinali di Coppa Italia e occupando il settimo posto in classifica. Una vittoria contro il Monopoli sarebbe cruciale per chiudere l’andata con 28 punti e bisognerà fare il possibile per mettere in difficoltà un Monopoli motivato e difficile da affrontare”.

Presentazione del match

Domenica 21 dicembre 2025 allo stadio Vito Simone Veneziani andrà in scena Monopoli-Potenza, gara valevole per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 17:30. Scontro diretto in piena zona play-off in terra pugliese tra i biancoverdi che inseguono i lucani con un punto in meno. Da una parte, la formazione guidata da Alberto Colombo che non vince da sei giornate di campionato e viene dalla sconfitta di Foggia (2-1) dopo due pareggi consecutivi.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Pietro De Giorgio reduci dal secondo pareggio consecutivo in campionato e imbattuti da cinque giornate con nove punti conquistati. I biancoverdi, che davanti al proprio pubblico non vincono da ormai due mesi e hanno vinto soltanto due gare casalinghe su nove, vogliono ritornare a fare bottino pieno per scavalcare i lucani e guadagnare posizioni in griglia play-off tenendo lontano le inseguitrici.

I rossoblù, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da due pareggi e non vincono dalla prima giornata di campionato (2-3 a Giugliano) con soli sei punti conquistati su venticinque, puntano al secondo blitz stagionale per staccare le dirette concorrenti e sferrare l’assalto al sesto posto occupato dal Crotone. Monopoli e Potenza si sono affrontati lo scorso 29 ottobre 2025 in Coppa Italia Serie C con la vittoria in Puglia per 1-0 dei lucani, ancora in corsa all’interno della competizione nella doppia semifinale con la Ternana. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Matteo Dini della sezione di Città di Castello coadiuvato dagli assistenti Badreddine Mamouni di Tolmezzo e Domenico Lombardi di Chieti. Quarto Ufficiale: Giacomo Rossini di Torino. Operatore all’FVS: Emanuele Fumarulo di Barletta.

QUI MONOPOLI – A difesa di Albertazzi ci saranno Cascella, Piccinini e Angileri. Sulle corsie esterne agiranno Valenti e Imputato con Scipioni, Calcagni e Greco in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Tirelli e Longo.

QUI POTENZA – Tra i pali Cucchietti con Adjapong, Bachini, Bura e Novella a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto De Marco, Felippe e Siatounis con Bruschi, Selleri e Petrungaro nel tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Monopoli-Potenza

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Cascella, Piccinini, Angileri; Valenti, Scipioni, Calcagni, Greco, Imputato; Tirelli, Longo. Allenatore: Alberto Colombo

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Bachini, Bura, Novella; De Marco, Felippe, Siatounis; Bruschi, Selleri, Petrungaro. Allenatore: Pietro De Giorgio

Dove vedere la partita in TV e streaming

Monopoli-Potenza, gara valida per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky al canale 254. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.