Napoli-Atalanta 3-1: Neres show, basta un tempo alla squadra di Conte

Diretta Napoli-Atalanta di Sabato 22 novembre 2025: una doppietta di Neres e il gol di Lang prima dell’intervallo ipotecano il match. Reazione nerazzurra con Scamacca nella ripresa ma non basta per riaprire la sfida

NAPOLI – Il Napoli si impone con autorità al Diego Armando Maradona, superando l’Atalanta per 3-1 nella 13ª giornata di Serie A. La partita è stata decisa già nel primo tempo grazie alla straordinaria prestazione di David Neres, autore di una doppietta che ha indirizzato il match.

Nella ripresa la squadra di Raffaele Palladino ha reagito con l’ingresso di Scamacca, capace di accendere De Ketelaere e Lookman, ma il gol dell’attaccante bergamasco non è bastato per riaprire la sfida. Gli uomini di Antonio Conte hanno mostrato solidità e cinismo, conquistando tre punti preziosi per la classifica e confermando la crescita del gruppo.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: NAPOLI-ATALANTA 3-1 SECONDO TEMPO 49' si chiude la sfida del Maradona, 3-1 del Napoli sull'Atalanta. Successo costruito nel primo tempo dove la squadra del neo allenatore Palladino ha sbandato molto. Decisamente meglio nella ripresa con l'ingresso di Scamacca che ha acceso De Ketelaere e soprattutto Lookman un pò in ombra nel primo tempo. Per questa diretta è tutto, vi aspettiamo domani sera per il derby Inter-Milan dalle ore 20:45 49' prova a mettersi in proprio Zalewski dal vertice sinistro dell'area ma traiettoria alta 44' assegnati 5 minuti di recupero 43' corner di Elmas, palla che rimbalza davanti a Carnesecchi reattivo con i piedi! 42' cross morbido di Samardzic per Scamacca, spizzata a indirizzare la palla verso il palo più lontano. Milinkovic Savic sorpreso ma palla a lato 37' lascia il campo Lookman per Maldini 36' conclusione da fuoriarea telefonata di Lookman, un rimbalzo e blocca il portiere 32' lascia il campo De Ketelaere per Samardzic 31' numero di Lookman in area, tocco della difesa sul fondo. Sul corner fischiato un fallo in attacco con McTominay a terra 30' fallo di Juan Jesus su Bellanova, giallo per lui 29' lascia il campo Hojlund per Lucca 28' problemi per Hojlund, possibile cambio a breve 24' tre cambi Napoli con Elmas per Gutierrez, Mazzocchi per Neres e Politano per Lang 23' punizione di Zalewski, colpo di testa di Djimsiti a lato 21' destro radente di Scamacca dal limite verso il primo palo, in tuffo Milinkovic Savic sul fondo. Corner con palla su Bellanova al limite ma alza la mira 20' bella conclusione a giro di De Ketelaere da appena dentro l'area e pallone di un soffio alta! 18' lascia il campo un acciaccato Rrahmani, per Juan Jesus 17' Zalewski prende il posto di Zappacosta 16' scivolata in gioco pericoloso per Zappacosta su Rrahmani, giallo inevitabile 14' intervento falloso di De Roon su McTominay per il primo giallo del match 7' SCAMACCA! ACCORCIA L'ATALANTA! De Ketelaere allarga per Bellanova, cross sul primo per la bella girata dell'attaccante abile anche a staccarsi dalla marcatura di Rrahmani 6' scambio in area tra Lookman e De Ketelaere, diagonale con il mancino di poco a lato! 1' subito una chance per Napoli con Neres per McTominay, conclusione ravvicinata respinta da Carnesecchi. Sul corner mischia in area con Kossounou a fare muro ma attenzione punizione conquistata al limite dell'area. Batte McTominay centrale potente, blocca a terra Carnesecchi si riparte con il calcio d'avvio battuto dal Napoli due cambi in casa Atalanta con Scamacca e Kossounou per Pasalic e Ahanor PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il Napoli avanti 3-0 sull'Atalanta. Pesante passivo per la squadra di Palladino e difesa perforata troppo facilmente. Qualche minuto e torniamo per il secondo tempo 45' 1 minuto di recupero 45' LANG! IL NAPOLI SI PORTA SUL 3-0! Hojlund apre su Di Lorenzo, finta e bel cross sul secondo palo con colpo di testa perentorio ravvicinato con Carnesecchi impossibilitato a salvare in tuffo, il suo tocco è dopo che il pallone ha varcato la linea di porta 44' scambio ravvicinato di Ederson con Zappacosta bravo a calciare dal limite con il destro ma traittoria larga, rimessa dal fondo per il portiere 41' fermato in fuorigioco Lookman che ha qualcosa da ridire all'arbitro bravo a chiedere un confronto verbale 38' NERES! DOPPIETTA PER LUI! Rinvio di Carnesecchi con Rrahmani di testa ad anticipare tutti, verticalizzazione di McTominay a memoria per il compagno lesto in area a concludere con il mancino in diagonale alle spalla di Carnesecchi. Anche in questa occasione Ahanor perde la marcatura 36' chance per Pasalic che non inquadra lo specchio della porta 32' primo tentativo per De Ketelaere che al limite dell'area finta con il sinistro, si gira ma calcia alto 29' spunto personale per McTominay che arriva fino al limite dell'area, calcia di collo destro ma pallone abbondantemente alto 27' fitta rete di passaggi palla a terra per l'Atalanta che prova a dare continuità all'azione 22' verticalizzazione per De Ketelaere anticipato da Milinkovic Savic quasi al limite dell'area con i piedi 17' NERES! NAPOLI IN VANTAGGIO! Sponda in Hojlund per il compagno rapita a superare Ahanor passandogli alle spalle e in area calcia rasoterra alla destra di Carnesecchi in quello che può essere considerato un rigore in movimento con il piatto sinistro 14' guizzo di Hojlund su Hien, spinta punita da una punizione al limite dell'area all'altezza dal fondo campo sulla sinistra d'attacco. Sulla punizione palla verso il primo palo per Buongiorno anticipato al momento del colpo di testa 9' intervento falloso in pressione di Pasalic su Di Lorenzo, avvio un pò frenetico con grande aggressività sul portatore palla 3' primo angolo conquistato dal Napoli con Buongiorno che nell'occasione si era spinto avanti. Sugli sviluppi cross basso di Lang per l'inserimento sul primo palo di Di Lorenzo ma conclusione a lato Si parte! Calcio d'avvio battuto dall'Atalanta oggi in maglia arancione, Napoli nella tradizionale maglia azzurra Squadre in campo, siamo pronti a seguire la sfida dell'Armando Maradona Player of the month del mese di ottobre per Anguissa, premiato nel pre partita, targa speciale per Elmas 200 presenze in maglia azzurra Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Napoli-Atalanta match valido per la 13ª giornata di Serie A. Una sfida di grande fascino che mette di fronte due squadre ambiziose: il Napoli di Antonio Conte, alla ricerca di continuità, e l’Atalanta di Raffaele Palladino, pronta a confermarsi tra le protagoniste del campionato. Il Napoli si affida al tridente Politano-Hojlund-Neres, con McTominay e Lobotka a presidiare la mediana. Conte punta su solidità difensiva e velocità sugli esterni, con Di Lorenzo e Gutierrez pronti a spingere. L’Atalanta risponde con il 3-4-2-1: Scamacca terminale offensivo, supportato da Lookman e De Ketelaere. Palladino conferma la coppia centrale Ederson-de Roon e la spinta di Bellanova e Zappacosta sulle corsie. TABELLINO NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani (dal 24' st Mazzocchi), Buongiorno, Beukema (dal 18' st Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (dal 24' st Elmas); Lang (dal 24' st Politano), Hojlund (dal 29' st Lucca), Neres. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (dal 1' st Kossounou); Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta (dal 16' st Zalewski); De Ketelaere (dal 32' st Samardžić), Lookman (dal 37' st Maldini); Pasalic (dal 1' st Scamacca). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Kamaldeen, Scamacca, Samardžić, Kolašinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstović. Allenatore: Palladino. Reti: al 17' pt Neres, al 38' pt Neres, al 46' pt Lang, al 7' st Scamacca Ammonizioni: De Roon, Zappacosta, Juan Jesus Recupero: 1' pt, 5' st

Formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Beukema; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi. I suoi assistenti saranno Pietro Dei Giudici di Latina e Khaled Bahri di Sassari, IV ufficiale Antonio Rapuano di Rimini, V.A.R. Aleandro Di Paolo di Avezzano, A.V.A.R. Matteo Gariglio di Pinerolo.

Presentazione del match

Sabato 22 novembre alle ore 20:45, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena Napoli-Atalanta, anticipo serale della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Gli azzurri arrivano al match dalla sconfitta per 2-0 contro il Bologna e come quarti in classifica, a soli due punti dall’Inter capolista. Il rendimento interno resta il vero punto di forza della squadra di Antonio Conte: il Napoli non perde in casa da 16 partite di campionato (12 vittorie e 4 pareggi) e, nel 2025, è l’unico club dei principali tornei europei a non aver mai subito una sconfitta davanti al proprio pubblico. L’ultima battuta d’arresto al Maradona risale infatti al dicembre 2024 contro la Lazio. Nonostante questa solidità, la squadra campione d’Italia deve ritrovare la via del gol: tra campionato e coppe, sono tre le gare consecutive senza reti.

Situazione più complicata per la Dea, che non vince da sette turni (cinque pareggi e due sconfitte). Una striscia negativa che ha portato all’esonero di Ivan Juric durante la sosta per le Nazionali. Al suo posto è arrivato Raffaele Palladino, chiamato a dare nuova linfa a una squadra reduce dal pesante 0-3 casalingo contro il Sassuolo e scivolata al tredicesimo posto in graduatoria. Il nuovo tecnico eredita un gruppo che in trasferta ha raccolto appena una vittoria nelle prime cinque uscite stagionali.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Indisponibili Anguissa, De Bruyne, Lukaku e Meret. Antonio Conte dovrebbe confermare il 4-1-4-1. Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, protetto dalla linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. In mediana agirà Lobotka come schermo davanti alla difesa, mentre la linea di quattro centrocampisti sarà formata da Politano, Elmas, McTominay e Neres, pronti a supportare l’unica punta Hojlund.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Out Bakker, Raffaele Palladino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1. In porta ci sarà Carnesecchi, con Kossonou, Hien e Ahanor a comporre il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Bellanova e Zappacosta, mentre in mezzo al campo toccherà a Ederson e De Roon. Alle spalle del centravanti Krstovic, spazio alla fantasia di De Ketelaere e Lookman.

Probabili formazioni di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Lobotka; Politano, Elmas, McTominay, Neres; Hojlund. Allenatore: Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonuou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Palladino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

