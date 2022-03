Le formazioni ufficiali di Napoli – Milan del 6 marzo 2022, incontro valido per la ventottesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022

NAPOLI – Questa sera alle ore 20.45 in campo Napoli e Milan per il posticipo della 28esima giornata di Serie A. Dalle 19.45 saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Spalletti ritrova un pò tutti a disposizione e dovrebbe optare per una formazione tipo. In difesa linea a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; sulla mediana Lobotka con Fabian Ruiz mentre sulla trequarti Politano, Zielinski e Insigne a sostegno di Osimhen. Pioli con formazione praticamente fatta. In difesa Kalulu al posto di Romagnoli non al meglio con Tomori centrale, esterni Calabria e Theo Hernandez; mediana con Tonali e Kessie mentre dietro Giroud agiranno Messias, Diaz e Rafael Leao.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali Napoli – Milan

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Zambo Anguissa, Demme, Ounas, Petagna, Elmas, Mertens, Lozano

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Malcuit (dubbio 28° giornata), Tuanzebe (salta 28° giornata)

Diffidati: Anguissa, Demme

Ballottaggi: Elmas 45%-Politano 55%, Lobotka 55%-Demme 45%

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Rafael Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Florenzi, Ballo-Touré, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Rebic, Saelemaekers, Ibrahimovic

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Kjaer (stagione finita), Ibrahimovic (dubbio 28° giornata), Romagnoli (dubbio 28° giornata)

Diffidati: Theo Hernandez, Romagnoli, Diaz

Ballottaggi: Saelemaekers 45%-Messias 55%, Kessie 60%-Bennacer 40%