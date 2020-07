RISULTATO FINALE: NAPOLI-SASSUOLO 2-0

SECONDO TEMPO

51' è finita! Il Napoli supera il Sassuolo 2-0 al termina di una partita sofferta con gli ospiti che si sono visti annullare per quattro reti per fuorigioco. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live

48' ALLAN! RADDOPPIO DEL NAPOLI!!! Lungo lancio con Politano che la spizza di testa, Mertens appoggia per il centrocampista e bel diagonale in area che non lascia scambo a Consigli

47' lavora sul possesso palla del Napoli che ha sfruttato due corner successivi

45' 6 minuti di recupero

43' in campo Manzari per Rogerio

41' palo di Politano su tentativo di girata a centroarea!

38' in campo Kyriakopoulos per Locatelli e Hasaslin per Djuricic

35' battuta la punizione e c'è una deviazione della difesa in angolo, sugli sviluppi palla troppo su Ospina che non ha problemi a bloccare in presa alta

34' punizione conquistata da Berardi sulla destra. Prima doppio cambio per il Napoli con Elmas per Zielinski e Allan per Fabian Ruiz

32' gioco fermo con Zielinski un pò acciaccato a terra ma il giocatore da solo si porta a bordo campo per farsi controllare

29' pestone di Marlon su Zielinski e giallo inevitabile

28' su corner dalla sinistra liberato sul secondo palo per il colpo di testa di Ferrari ma è impreciso

27' si riprende con un cambio per De Zerbi: c'è Raspadori per Traoré

26' cooling break

24' blocco di Mertens su Traoré e giallo per il giocatore. Ingenuità che paga a caro prezzo visto che era diffidato e salterà la sfida con l'Inter

23' palla persa da Djuricic che commette fallo e si prende un gialo

21' cross morbido di Hysaj per il colpo di testa a lato di Milik che lascia il campo a Mertens. C'è anche Politano per Callejon

19' si rivede il Napoli in avanti con una conclusione in area di Milik, buona opposizione di Consigli

16' incredibile 4° gol annullato per fuorigioco! Questa volta è Caputo a finire davanti la linea difensiva avversaria

15' BERARDI!!! PAREGGIO DEL SASSUOLO!!! Errore in uscita del Napoli, scarico di Traoré per Caputo che con un filtrante pesca il compagno libero a centroarea e bella conclusione alla destra di Ospina

14' non ce la fa il difensore che lascia il campo a Maksimovic

11' gioco fermo, a terra Manolas che si è fermato da solo

8' conclusione insidiosa in area di Berardi dopo uno scambio con Caputo, respinge Ospina ma segnalata posizione di fuorigioco a Berardi

5' dunque si resta sempre sull'1-0 per gli azzurri che hanno rischiato molto sul retropassaggio errato ancora di Insigne

4' CAPUTO! PAREGGIO DEL SASSUOLO!!! Scambio a tre con Berardi per Traoré quindi in area per l'attaccante che colpisce sul primo palo sorprendendo Ospina. Attenzione però il VAR annulla il terzo gol per posizione di offside di Berardi

partiti e subito una bella volée in area da posizione defilata per Zielinski, palla sull'esterno della rete dopo una leggera deviazione di Consigli! Sul successivo corner nulla di fatto

squadre nuovamente il campo per il secondo tempo della partita

PRIMO TEMPO

48' si chiude il primo tempo con l'1-0 per il Napoli. Ci risentiamo fra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match

46' su retropassaggio errato di Insigne sulla trequarti sponda di Caputo per Djuricic che da limite lascia partire un bel rasoterra, Ospina in tuffo salva!

45' 3 minuti di recupero

45' gioco fermo con Muldur che ha bisogno dell'intervento dello staff medico

44' bello spunto di Rogerio che prende il tempo a Di Lorenzo, cross leggermente troppo lungo per Caputo e azione che sfuma

42' scambio in verticale tra Insigne e Hysaj che in area conclude sul primo palo, buona opposizione in angolo di Consigli. Nulla di fatto sugli sviluppi dell'angolo

40' intervento con la mano destra su Lobotka per Berardi che finisce nel registro dei cattivi, giallo per lui

38' attenzione il VAR anulla la rete! Segnalata un posizione di offside di Traorè e si resta dunque sul punteggio di 1-0 per il Napoli

37' DJURICIC!!! PAREGGIO DEL SASSUOLO!!! Difesa un pò scoperta con Traorè libero di colpire in area con un diagonale insidioso non trattenuto dal Ospina. Sulla sfera approfittando di una scivolata di Manolas ci arriva prima Djuricic che può colpire da due passi

36' pennellata di Insigne dalla sinistra verso il secondo palo dove Callejon anticipa Rogerio, apre il piatto ma tiro impreciso che termina sul fondo

32' rete annullata a Djuricic per posizione di offside. Bella giocata di prima che libera in area il giocatore bravo con la punta da posizione defilata ad anticipare Ospina in uscita

29' si riparte con il Napoli che prova con un nuovo possesso palla a rendersi pericoloso

26' l'arbitro fischia il cooling break

25' ci prova di controbalzo sempre Zielinski dal limite, palla rasoterra piuttosto centrale che non spaventa Consigli ma ospiti che da diversi minuti subiscono il gioco avversario

23' bella conclusione con il mancino di Zielinski sulla respinta della difesa e palla che sfiora il secondo palo alla sinistra del portiere

20' filtrante molto bello di Zielinski per lo scatto in area di Insigne, tocco sul portiere in uscita che esce di un soffio!

19' altro spunto di Hysaj che pesca in area Insigne ma il suo destro viene sporcato dalla difesa in angolo. Anche in questo caso stacca Koulibaly ma è debole il colpo di testa, blocca Consigli

15' buona palla lavorata da Hysaj che crossa dal fondo per Milik ma provvidenziale sul primo palo l'anticipo di Marlon, per l'angolo. Tentativo verso il secondo palo con Muldur che copre per un nuovo tentativo dalla bandierina. In questao caso prova lo stacco di testa a centroareale per Koulibaly, palla a lato

10' gioco fermo con Manolas a terra dopo uno scontro di gioco con Djuricic che probabilmente ha allargato un pò il braccio sul petto dell'avversario

7' HYSAJ!!! VANTAGGIO DEL NAPOLI!!! Scarico di Insigne dalla sinistra e buona la preparazione e la conclusione rasoterra piuttosto angolata che sorprende Consigli sulla sua sinistra. Bravo l'esterno ad accentrarsi e non vedendo compagni liberi a lascia partire il diagonale

6' dall'altra parte prova a rispondere Insigne che servito ai 25 metri prova a piazzare una conclusione che supera la traversa

4' spunto di Djuricic che sulle trequarti fa un tunnel a Koulibaly e prosegue fino al limite dove però lascia partire una conclusione alta

3' rilancio errato di Ospina, Locatelli ai 30 metri non tenta la conclusione a sorprenderlo ma preferisce uno scambio palla che non va a buon fine

2' bello spunto a destra di Berardi che supera Insigne e la mette dentro rasoterra, chisura in angolo della difesa. Sugli sviluppi svetta di testa Manolas per allontanare quindi segnalato un tocco con il braccio di Berardi, punizione per gli azzurri

1' primo possesso palla del Napoli che beneficia di una rimessa laterale a centrocampo

partiti! calcio d'avvio battuto dal Sassuolo

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match!

Un saluto da Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Napoli - Sassuolo. In attesa di collegarci con il San Paolo per la cronaca diretta, spazio alle formazioni che scenderanno in campo.