Nazionale, tra i convocati da Mancini anche Caprari e Giovinco

28 giocatori convocati per la gara amichevole contro l’Ucraina e per il ritorno di Nations League contro la Polonia. Tra le novità la prima chiamata di Caprari e il ritorno di Giovinco

Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha diramato la lista dei 28 calciatori convocati per la gara amichevole con l’Ucraina, in programma a Genova mercoledì 10, e per il ritorno di Nations League contro la Polonia di domenica 14. Prima convocazione per Caprari; ritorno in azzurro di Giovinco, Cutrone e Acerbi. Fuoti Belotti, Politano e Balotelli.

La lista dei convocati

PORTIERI: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

ATTACCANTI: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino).