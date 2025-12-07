Serie D: Notaresco e Termoli si dividono la posta, finisce 1-1

Diretta Notaresco-Termoli di domenica 7 dicembre 2025: i molisani passano avanti con Cancello ma Pistillo firma il pari

NOTARESCO – La sfida tra Notaresco e Termoli valida per la 15ª giornata di Serie D si chiude con un pareggio che rispecchia l’andamento della gara. I giallorossi ospiti trovano il vantaggio nel primo tempo con Cancello, ma nella ripresa i padroni di casa reagiscono e trovano il gol del pari con Pistillo. Un match combattuto, con diverse ammonizioni e un finale acceso, che lascia entrambe le squadre con un punto utile ma non decisivo per la classifica.

Tabellino

NOTARESCO (4-4-2): Boccanera; Pierantozzi (dal 23′ st Pulsoni), Di Cairano, Quacquarelli, Ciutti; Pistillo, Arrigoni, Zancocchia (dal 1′ st Forcini), Andreassi; Infantino, Cisse (dal 1′ st Buonavoglia). A disposizione: Perri, Formiconi, Scarpantoni, Belli, Di Giampietro, Gramenzi. Allenatore: Vagnoni.

TERMOLI (3-5-2): Iannaccone; Avolio, Magnani, Biguzzi; Tracchia, Mercuri (dal 34′ st Thiane), Basualdo, Staffa (dal 20′ st Colarelli), Antonacci (dal 20′ st Maggioli); Romano (dal 23′ st Manara), Cancello (dal 40′ st Colabella). A disposizione: Troselj, Galdo, Giandomenico, De Risio. Allenatore: D’Adderio.

Reti: al 29′ st Pistillo D. (Notaresco Calcio) , al 35′ pt Cancello R. (Termoli) .

Ammonizioni: Romano (T), Arrigoni (N), Quacquarelli (N).

Recupero: 1′ pt, 4′ st.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Giovanni Gianni’ della sezione di Reggio Emilia, coadiuvato dai connazionali Francesco Di Muzio proveniente da Foggia e Mario Cammarota appartenente alla sezione di Nola. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Domenica 7 dicembre 2025, lo Stadio Comunale Vincenzo Savini ospiterà la partita Notaresco-Termoli, sfida valida per la quindicesima giornata del Girone F del campionato di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Notaresco e Termoli, la squadra di casa parte con i favori del pronostico. A confermarlo, è la posizione in classifica: i padroni di casa si ritrovano al quinto posto grazie a di 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, segno di un buon cammino. Il Termoli, invece, è all’ottavo posto a causa di 3 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, segno di un ruolino di marcia caratterizzato da troppi pareggi. Il marcato divario prestazionale tra le due formazioni, combinato con il vantaggio del fattore campo, lascia ipotizzare ad un pronostico in favore del Notaresco.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Notaresco ha un record di 20 gol segnati e 14 subiti, con una differenza reti di 6. Allo stesso tempo, il Termoli, con 15 gol segnati e 15 subiti, ha una differenza in gol di 0. L’analisi complessiva mostra quindi l’esistenza di un divario significativo tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I valori tecnici emersi finora lasciano presagire una sfida tutt’altro che equilibrata, con il Notaresco Calcio che sembra avere, almeno sulla carta, maggiori probabilità di portare a casa la vittoria, anche grazie al supporto dei suoi tifosi.

Questo scenario è riflesso dalle quote, che danno i padroni di casa come favoriti. Ciò è dimostrato dal 1.97 per la vittoria del Notaresco, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà abbastanza probabile. Il pareggio è quotato a 3.20, il che significa che è possibile che la partita finisca in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Termoli è di 3.30, il che suggerisce che le ricevitorie credono gli ospiti hanno scarse possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA IL NOTARESCO – Il tecnico Vagnoni dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Boccanera a difesa della porta; Taddei, Pietro, Arrigoni, Zancocchia a completare il pacchetto difensivo; Forcini, Di Cairano, Infantino pronti a servire le punte Andreassi, Pistillo, Quacquarelli pronte a sfruttare le disattenzioni della retroguardia avversaria. Tale modulo è pensato per imprimere alla formazione un forte approccio offensivo, puntando a sfruttare capovolgimenti di fronte grazie a rapide verticalizzazioni.

COME ARRIVA IL TERMOLI – Il tecnico D’Adderio si dispone con il 5-3-2: tra i pali c’è Iannaccone; la linea difensiva è composta da Tracchia, Avolio, Magnani, Biguzzi, Antonacci chiamati a garantire solidità e ordine arretrato. In mezzo al campo agiscono Mercuri, Martinez, Ceesay incaricati di dare equilibrio, intensità e supporto alla manovra. In avanti l’attacco formato da Romano, Cancello ha il compito di guidare l’offensiva e creare pericoli costanti alla difesa avversaria. Tale modulo è pensato per garantire grande solidità difensiva, controllo centrale del campo e compattezza tra i reparti.

Le probabili formazioni

NOTARESCO (4-3-3): Boccanera; Taddei, Pietro, Arrigoni, Zancocchia; Forcini, Di Cairano, Infantino; Andreassi, Pistillo, Quacquarelli. Allenatore: Vagnoni.

TERMOLI (5-3-2): Iannaccone; Tracchia, Avolio, Magnani, Biguzzi, Antonacci; Mercuri, Martinez, Ceesay; Romano, Cancello. Allenatore: D’Adderio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Notaresco e Termoli in televisione su TRSP (canale 99 Abruzzo e Molise), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.