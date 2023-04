OTUA Gravity Cup 2023 a Gaiole in Chianti: i risultati della prima prova

A Gaiole in Chianti, lungo le strade dell’Eroica, esordio stagionale con buoni risultati e incoraggianti prestazioni per il Gravity Team ‘23

GAIOLA IN CHIANTI – La stagione Gravity 2023 della Pavind Bike Team è cominciata in Toscana, a Nusenna, una frazione del comune di Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, lungo le strade dell’Eroica. La gara costituiva la prima prova dell’OTUA Gravity Cup, circuito Downhill Interregionale del Centro Italia. I ragazzi sono seguiti da tre tecnici: Fabio Di Renzo, già campione italiano enduro 2018, Gaetano Paglione e Matteo Di Ghionno.

Sono terminati i primi tempi di apprendistato e qualche altro anno di rodaggio che comunque hanno arricchito la bacheca, fra gli altri, con un titolo Italiano M1 DH.

Grazie alla collaborazione consolidata con l’Associazione Ride BdV, in Pavind c’è adesso – quinto anno d’attività – un’idea sportiva precisa per i ragazzi che vogliono praticare a livello agonistico le specialità Gravity: allenamenti specifici al Bike Park di Bocca di

Valle a Guardiagrele, uscite mirate, e partecipazione selettiva alle competizioni con un programma personalizzato per gli atleti. A Nusenna i tecnici di Pavind Bike Team hanno schierato 7 atleti su 10 tesserati.

Il presidente Giovanni Salerno esprime soddisfazione ed elogia i ragazzi: “Considerando i 140 atleti iscritti e il livello molto alto dei partecipanti, abbiamo conseguito ottimi risultati: sei atleti su sette nei primi dieci delle rispettive categorie. Ci siamo confrontati con società importanti, alcune sono arrivate dal Trentino e dalla Liguria, da San Remo. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e ai tecnici. Sono soddisfatto delle prestazioni di ciascuno e soprattutto sono fiduciosi per un progetto sportivo per continuare la crescita e consolidare l’innalzamento del livello tecnico dei ragazzi. Ringrazio gli sponsor che ci sostengono e ci permettono di portare avanti il nostro progetto, a cominciare da Pavind Servizi Ambientali e Bike Shock”.

Il 26 marzo, la domenica prima dell’esordio stagionale la Pavind Bike Team aveva presentato il settore Gravity a conclusione dell’evento Sheep & Shuttle svoltosi al Bike Park di Bocca di Valle a Guardiagrele, in provincia di Chieti.

I RISULTATI dell’OTUA Gravity Cup – prima prova Nusenna

M2: Valerio Di Ghionno 7°, Matteo Di Ghionno 10°

M1: Leonardo Lucchetti 6°

Juniores: Marco Ricci 9°

Allievi: Giuseppe Ricci 10°, Marco di Giamberardino 13°

Esordienti: Brando Di Pasquale 6°