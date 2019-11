Pagelle 11° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 11° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

ROMA – L’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria della Roma nel big match contro il Napoli: per i giallorossi a segno Zaniolo e Veretout; inutile il gol di Milik. Vince i rimonta l’Inter contro il Bologna grazie a una doppietta di Lukaku; apre le marcature Soriano. La Juventus batte di misura il Torino e si aggiudica il Derby della Mole.



Domenica si disputano sei incontri. Il lunch match vede impegnate le due squadre più sorprendenti di questo inizio stagione: l’Atalanta, terza con 21 punti e il Cagliari quinto a quota 18, a pari merito con Lazio e Napoli. Alle 15 il Genoa di Thiago Motta, dopo la bella prestazione a Torino contro la Juventus, cerca conferme contro una Udinese in crii di identità dopo avere subito 11 gol in 180′. Il Verona, che dopo la vittoria a Parma è dodicesimo con 12 punti, riceve il Brescia, che viene da due ko di fila ed è penultimo con cinque lunghezze in meno. Il Lecce, dopo due pareggi di fila, attende il Sassuolo, reduce dalla sconfitta rimediata in casa della Fiorentina; entrambe la squadre sono a quota 9. Alle 18 i Viola, ottavi con quindici punti, sfidano il Parma, che ha due lunghezze in meno. Il posticipo serale è Milan – Lazio: i rosoneri, rinfrancati dalla vittoria contro la Spal, cercano i tre punti per affrontare al meglio successivamente Juventus e Napoli mentre la Lazio vuole continuità dopo il 4-0 rifilato al Torino.

Chiude il programma il Monday Night tra Spal e Sampdoria, due squadre che militano in fondo alla classifica: la squadra di Semplici proviene dalla sconfitta contro il Milan ed è penultima con 7 punti, due lunghezze in meno per quella di Ranieri, ultima e reduce dal pareggio casalingo contro il Lecce

Dove e quando trovare le pagelle dell’undicesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 3 novembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta

Sabato 2 novembre



15.oo

Roma – Napoli (pagelle – tabellino)

18.00



Bologna – Inter (pagelle – tabellino)

20.45

Torino – Juventus (pagelle – tabellino)

Domenica 3 novembre

12.30

Atalanta – Cagliari (pagelle – tabellino)

15.00

Genoa – Udinese (pagelle – tabellino)

Hellas Verona – Brescia (pagelle – tabellino)

Lecce – Sassuolo (pagelle – tabellino)

18.00

Fiorentina – Parma (pagelle – tabellino)

20.45

Milan – Lazio (pagelle – tabellino)

Lunedì 4 novembre

20.45

Spal – Sampdoria (pagelle – tabellino)