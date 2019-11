Fantacalcio, pagelle 11° giornata di Serie B 2019-2020

L’undicesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

SPEZIA – L’undicesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con il pareggio a reti inviolate tra Spezia e Chievo.

Importante vittoria del Perugia, che battendo 2-3 il Crotone supera in classifica i calabresi e balza al secondo posto in classifica a due lunghezze dalla capolista Benevento; a segna Iemmello, Melchiorri e Di Chiara per gli umbri, doppietta di Mustacchio per i pitagorici. Pareggio nel finale per l’Ascoli con il Venezia: a Da Cruz risponde Zigoni.

Il Pescara vince 3-0 contro il Pisa: reti di Borrelli, Galano e Pepin. Il Livorno ha la meglio in rimonta contro la Juve Stabia grazie ad Agazzi e Marras; apre le marcature una autorete di Zima. La Salernitana torna al successo contro l’Entella con gol di Maistro e Jallow; nel finale i liguri accorciano le distanze con Poli.

Domenica si giocano Cittadella – Frosinone, Pordenone – Trapani e Benevento – Empoli. Lunedì Cosenza – Cremonese.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 1 novembre

21.00

Spezia – Chievo (pagelle – tabellino)

Sabato 2 novembre

15.00

Ascoli – Venezia (pagelle – tabellino)

Crotone – Perugia (pagelle – tabellino)

Livorno – Juve Stabia (pagelle – tabellino)

Pescara – Pisa (pagelle – tabellino)

18.00

Salernitana- Entella (pagelle – tabellino)

Domenica 3 novembre

15.00

Cittadella – Frosinone (pagelle – tabellino)

Pordenone – Trapani (pagelle – tabellino)

21.00

Benevento – Empoli (pagelle – tabellino)

Lunedì 4 novembre

Cosenza – Cremonese (pagelle – tabellino)