Fantacalcio pagelle 15° giornata di andata del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

TORINO – La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre della Juventus contro l’Inter. I bianconeri si impongono grazie al gol realizzato a metà ripesa da Mandzkic e ora si trovano a +14 dalla squadra di Spalletti. Sempre otto invece le lunghezze di distacco dal Napoli, che vince facile contro il Frosinone: doppietta di Milik e reti di Zielinski e Ounas.

Il turno non sorride alle romane, costrette entrambe al pareggio negli ultimi secondi di gara. La Roma, in doppio vantaggio con Cristante e Kolarov, subisce il gol di Ionita al 95′ si fa raggiungere dal gol di Sau, dopo che il Cagliari era rimasto in nove per doppia espulsione di Ceppitelli e Srna. Emozioni all’Olimpico con la Sampdoria, avanti di un gol grazie a Quagliarella, che subisce il pareggio della Lazio di Acerbi. Al 96′ Immobile riporta in vantaggio i biancocelesti ma tre minuti dopo un colpo di testa di Saponara decide la situazione di parità. Turbinio di emozioni anche al Mapei Stadium dove il Sassuolo, avanti di 3-1, si fa riprendere dalla Fiorentina nei secondi finali: gol di Duncar, Babacar, Simeone, Sensi, Benassi e Mirallas. Vittoria importante in chiave salvezza dell’Empoli contro il Bologna: i toscani in gol con Caputo e La Gumina; di Poli il gol rossoblu. L’Atalanta espugna il campo dell’Udinese grazie alla tripletta di Duvan Zapata; inutile il gol di Lasagna. Finisce 1-1 tra Parma e Chievo con reti di Bruno Alves e Stepinski. E 1-1 anche tra Genoa e Spal: i rossoblu, in dieci dopo dieci minuti per l’espulsione di Criscito, subiscono la rete di Petagna ma riaccuffano il pareggio grazie al gol su rigore di Piatek, capocannoniere del torneo. Si chiude sul pareggio a reti inviolate la sfida serale tra Milan e Torino.

Dove e quando trovare le pagelle della quindicesima giornata di andata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 10 dicembre su www.fantacalcionews.com. Ricordiamo ai fantallenatori di Fantamagic che il calciomercato sarà riaperto da martedì 11 dicembre ore 21. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperte.

Venerdì 7 dicembre

20.30

Juventus-Inter (pagelle – tabellino)

Sabato 8 dicembre

15.00

Napoli-Frosinone (pagelle – tabellino)

18.00

Cagliari-Roma (pagelle – tabellino)

Lazio-Sampdoria (pagelle – tabellino)

20.30

Domenica 9 dicembre

12.30

Sassuolo-Fiorentina (pagelle – tabellino)

15.00

Empoli-Bologna (pagelle – tabellino)

Parma-Chievo (pagelle – tabellino)

Udinese-Atalanta (pagelle – tabellino)

18.00

Genoa-Spal (pagelle – tabellino)

20.30

Milan-Torino (pagelle – tabellino)