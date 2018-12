Risultati calcio live 9 dicembre 2018

Tra i risultati più attesi quello della finale di ritorno Copa Liberadores in serata, nella Serie A italiana il posticipo Milan – Torino in primo piano

Si è aperto con il pareggio tra Godoy Cruz e Independiente nella notte il programma dei risultati di domenica 9 dicembre. Negli USA successo dell’Atlanta United sul Portland Timbers. 2-0 il risultato finale con una rete per tempo: prima Martinez quindi Escobar a fissare il punteggio. In Messico il Cruz Azul batte di misura Monterrey con Caraglio che dopo aver fallito un penalty nel primo tempo, trova la rete decisiva nella ripresa. In Australia il Newcastle Jets conquista la vittoria casalinga contro il Brisbane Roar. Passiamo ai match che si disputeranno nel corso della giornata.

In Italia sarà Sassuolo – Fiorentina il lunch match che seguiremo da vicino anche con la webcronaca. Interessanti scontri salvezza invece alla 15 con Empoli – Bologna e Parma – ChievoVerona a tenere banco. Prima in panchina per Prandelli in Genoa – Spal come neo allenatore dei grifoni. Grande la sua emozione nella conferenza alla vigilia del match: “Io vivo di emozioni e oggi sono molto emozionato. Basta vedere questa maglia, questi colori e questa storia, spero di aiutare questa squadra a ritrovare la giusta strada, convinti che saremo uniti tutti anche con la gradinata“. Milan – Torino succoso posticipo questa sera con i rossoneri che hanno la ghiotta occasione di avvicinarsi al terzo posto occupato al momento dall’Inter. A proposito di posticipi da non perdere quello tra Benevento e Verona di questa sera. Ricordiamo che tutti i match di A e il posticipo di B avranno il consueto supporto della webcronaca in tempo reale e nel programma qui sotto presente saranno segnalati con la scritta LIVE.

Chiudiamo con l’attesissima finale di ritorno della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors che finalmente si potrà disputare questa sera. Si giocherà a Madrid il Superclassico in una città blindata e dove saranno effettuati controlli rigidi affinchè si possa mantenere l’ordine tra le tifoserie. Previsti migliaia di tifosi argentini giunti dalla capitale spagnola. E speriamo che questa volta a far notizia sarà il calcio giocato con quel 2-2 dell’andata che lascia aperto ogni tipo di pronostico sul match. Andiamo dunque a vedere tuti i risultati della giornata con aggiornamenti costanti.

