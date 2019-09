Pagelle 2° giornata Serie A 2019 – 2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 2° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

TORINO La seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria nell’anticipo di venerdì sera del Bologna contro la Spal, in una gara dal finale incandescente: decide in pieno recupero un gol di testa di Soriano dopo che al 90′ era stata annullata la rete a Santander per fuorigioco.

Vince di misura il Milan contro il Brescia grazie a un gol realizzato da Calhanoglu al 12′; nel finale i rossoneri tentano il raddoppio ma Paqueta colpisce il palo e Piatek spreca due occasioni da distanza ravvicinata.

Pirotecnico 4-3 della Juventus contro il Napoli nel big match di giornata. I bianconeri i portano sul 3-0 con reti di Da Silva, ma la squadra di Carlo Ancelotti reagisce e trova il gol con Manolas e Lozano nel giro di tre minuti, e con Di Lorenzo. É 3-3 ma le sorprese non finiscono qui: a pochi minuti dalla fine Koulibaly, che due anni fa aveva regalato i tre punti ai partenopei, realizza una clamorosa autorete sigillando il risultato sul 4-3 in favore dei padroni di casa.

Domenica si disputano tutti gli altri incontri. Ad inaugurare la giornata è il derby Lazio – Roma. Tre lunghezze per i biancocelesti, che a Marassi hanno asfaltato la Sampdoria; un solo punto per la squadra giallorossa, che una settimana fa è stata fermata all’Olimpico sul 3-3 dal Genoa dopo essere passata avanti ben tre volte In serata si gioca Atalanta – Torino, sfida tra due squadre che hanno iniziato la stagione con un successo: gli orobici in rimonta a Ferrara, i granata in casa contro il Sassuolo. Non sarà semplice per Cagliari riscattare la sconfitta casalinga contro il Brescia, dal momento che alla Sardinia Arena arriva l’Inter, che nel posticipo di lunedì si è presentata rifilando un sonoro 4-0 al neopromosso Lecce. Occhi puntati sull’ex Nainggolan.

Genoa – Fiorentina è uno scontro tra due squadre a cui la vittoria manca, rispettivamente, da undici e quindici turni: le statistiche non sono favorevoli a eventuali sblocchi, visto che il segno “X” compare ben otto volte nelle ultime undici gare disputate. Lecce – Verona è uno scontro tra neopromosse. I salentini devono dimenticare il poker incassato a San Siro, gli scaligeri ripartono dal punto conquistato al Bentegodi contro il Bologna. Anche Sassuolo e Sampdoria devono archiviare al più presto la prima giornata: i neroverdi hanno infatti perso a Torino mentre i blucerchiati sono stati letteralmente travolti dalla Lazio. Infine, l’Udinese, al suo secondo impegno casalingo, dopo i tre punti incassati contro il Milan, prova a fare il bis contro il Parma, ancora a quota zero.

Dove e quando trovare le pagelle della seconda giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 1° settembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta.

Venerdì 30 agosto

20.45

Bologna-SPAL (pagelle – tabellino)

Sabato 31 agosto

18.00

Milan-Brescia (pagelle – tabellino)

20.45

Juventus-Napoli (pagelle – tabellino)

Domenica 1 settembre

18.00

Lazio-Roma (pagelle – tabellino)

20.45

Atalanta-Torino (pagelle – tabellino)

Cagliari-Inter (pagelle – tabellino)

Genoa-Fiorentina (pagelle – tabellino)

Lecce-Hellas Verona (pagelle – tabellino)

Sassuolo-Sampdoria (pagelle – tabellino)

Udinese-Parma (pagelle – tabellino)