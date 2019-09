Fantacalcio, pagelle 2° giornata di Serie B 2019-2020

La seconda giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

VERONA – La seconda giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 è iniziata con l’1-1 tra Chievo e Empoli nell’anticipo di venerdì sera. Un pari che va stretto ai toscani, che passano in vantaggio al 31′ con Dezi ma si fanno raggiungere pochi minuti dopo dal gol di Djordjevic.

Sabato è il giorno del segno “2”: si registrano infatti cinque vittorie esterne, tre delle quali portano al primo posto in classifica Salernitana, Perugia ed Entella. La Salernitana di Ventura fatica nel primo tempo sul campo del Cosenza ma a inizio ripresa sblocca il risultato con Firenze; padroni di casa vicini al pareggio nel finale con due traverse colpite da Bruccini e Carretta. L’Entella di Boscaglia vince allo Zini contro la Cremonese, grazie a una rete messa a segno da Schenetti al 23′. Successo esterno anche per il Perugia di Oddo, che batte il Livorno con gol realizzato da Iemmello al 21′ del secondo tempo. Pochi minuti dopo Mazzeo sbaglia il rigore del pareggio. Gli umbri finiscono in dieci : espulso Kouan per doppia ammonizione.

Bene il Venezia, che riscatta la sconfitta rimediata nella prima giornata, andando a vincere a Trapani. A realizzare il gol per i lagunari ci pensa Bocalon al 24′; i siciliani non riescono a trovare la rete del pareggio e restano fermi a quota zero. Ancora a secco anche il Cittadella, battuto al Vigorito dal Benevento di Inzaghi. Sblocca il risultato al 29′ una autorete di Ghiringhelli e nella ripresa i campani dilagano con reti di Maggio, Insigne e Coda; inutile la rete di Diaw. Il Crotone espugna il Picco con una doppietta di Simy (il primo gol realizzato dal dischetto); per lo Spezia a segno Federico Ricci.

Mancano ancora i posticipi. Domenica pomeriggio il Pescara ospita il neo promosso e sorprendente Pordenone mentre la Juve Stabia riceve il Pisa. In serata, allo Stirpe, si affrontano Frosinone e Ascoli.

