Pagelle 26° giornata Serie A 2024/2025: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 26a giornata del Campionato di Serie A 2024-2025: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili

ROMA – La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 si chiude con una nuova capolista. Il Napoli conferma la brusca frenata delle ultime settimane e, dopo tre pareggi di fila, va a perdere a Como. Al “Sinigaglia” Raspadori rimedia l’autogol di Rrhamani ma nella ripresa i partenopei calano vistosamente e subiscono il gol vincente di Diao. Ne approfitta l’Inter che nell’anticipo di sabato batte un ottimo Genoa grazie ad una rete firmata da Lautaro. Manita dell’Atalanta in quel di Empoli. Gli orobici sono ora a -3 dell’Inter e a -2 dal Napoli e si può parlare di triello per lo Scudetto. Anche perché nel prossimo turno il big match sarà Napoli-Inter e la Dea potrebbe approfittarne.

La Juventus vince campo del Cagliari grazie ad una rete di Vlahovic e consolida la sua quarta posizione. Quinta la Lazio che non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo del Venezia. e si stacca dai bianconeri. Importante vittoria in chiave salvezza del Verona contro la Fiorentina, al suo terzo ko di fila e con la panchina di Palladino traballante. In caduta libera anche il Milan che cede al Torino per colpa di un pasticcio messo in scena da Maignan e Thiaw e rischia, se non cambia passo a stretto giro, di uscire fuori dalle competizioni europee. Perde anche il Bologna sul campo del Parma che sotto la guida ritrova cos la vittoria. Bene l’Udinese che espugna il campo del Lecce e inguaia i salentini.

Manca ancora il Monday Night Roma-Monza.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 25 febbraio 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 21 febbraio

20:45

Lecce-Udinese (pagelle – tabellino)

Sabato 22 febbraio

15:00

Parma-Bologna (pagelle – tabellino)

Venezia-Lazio (pagelle – tabellino)

18:00

Torino-Milan (pagelle – tabellino)

20:45

Inter-Genoa (pagelle – tabellino)

Domenica 23 febbraio

12:30

Como-Napoli (pagelle – tabellino)

15:00

Verona-Fiorentina (pagelle – tabellino)

18:00

Empoli-Atalanta (pagelle – tabellino)

20:45

Cagliari-Juventus (pagelle – tabellino)

Lunedì 24 febbraio

20:45

Roma-Monza (pagelle – tabellino)