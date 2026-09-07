Pagelle 3° giornata Serie A 2026/2027: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 3° giornata del Campionato di Serie A 2026-27: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La terza giornata di Serie A 2026/27 ha offerto un tema chiaro: partite riaperte e ribaltate fino all’ultimo. Il quadro si completerà solo dopo i posticipi Cagliari‑Lecce e Udinese‑Lazio, ma il weekend ha già regalato rimonte in serie.

Il Como ha travolto il Genoa 4‑1 al Ferraris: Osmajic aveva portato avanti i rossoblù, poi Baturina, Diao (doppietta) e Paz hanno firmato il ribaltone che conferma l’ottimo avvio dei lariani.

A Firenze la Fiorentina è stata rimontata dal Torino: Pellegrino aveva aperto il match, ma Mandragora e Adams hanno regalato ai granata la prima vittoria stagionale, che é costata la panchina a Grosso.

A San Siro l’Inter ha completato la rimonta più clamorosa: Politano e Højlund avevano portato il Napoli sul doppio vantaggio, ma Lautaro Martínez (doppietta) e Thuram hanno ribaltato tutto per il 3‑2 finale che mantiene i nerazzurri a punteggio pieno.

All’Olimpico la Roma ha superato l’Atalanta 2‑1: Éderson aveva segnato per i bergamaschi, poi Hermoso e Soulé hanno cambiato la partita nel finale.

Gol e spettacolo anche a Frosinone, dove i ciociari hanno battuto il Venezia 3‑2: doppietta di Raimondo, reti di Yeboah e Sagrado per gli arancioneroverdi, e gol decisivo di Kvernadze.

Parma‑Monza si è chiusa 1‑1 con le reti di Robinson e Lontani, mentre Bologna‑Sassuolo ha offerto un altro finale acceso: Doig e Piccoli hanno segnato per le due squadre, Adzic ha riportato avanti il Sassuolo e Dovbyk ha firmato il 2‑2 nel recupero.

Il big match Juventus‑Milan è terminato 1‑1: Cissé ha portato avanti i rossoneri, Gatti ha risposto nel recupero.

La giornata si chiude oggi con gli ultimi due incontri, pronti a definire la classifica.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 7 settembre 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 11 settembre

20:45

Genoa – Como (pagelle-tabellino)

Sabato 12 settembre

15:00

Fiorentina – Torino (pagelle-tabellino)

18:00

Inter – Napoli (pagelle-tabellino)

20:45

Roma – Atalanta (pagelle-tabellino)

Domenica 6 settembre

15:00

Frosinone – Venezia (pagelle-tabellino)

Parma – Monza (pagelle-tabellino)

18:00

Bologna – Sassuolo (pagelle-tabellino)

20:45

Juventus – Milan (pagelle-tabellino)

Lunedì 7 settembre

18:30

Cagliari – Lecce (pagelle-tabellino)

20:45

Udinese – Lazio (pagelle-tabellino)