Pagelle 32° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 32° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentaduesima giornata di Serie A 2025-2026 ha preso una direzione chiara, quasi definitiva: l’Inter accelera, gli altri arrancano. Sei turni alla fine, nove punti di vantaggio sul Napoli, dodici sul Milan. Numeri che non assegnano ancora lo Scudetto, ma ne disegnano già i contorni.

Il weekend si era aperto venerdì, con un segnale forte dalla Roma: 3-0 al Pisa, partita mai in discussione e tre punti che pesano in chiave Europa. Per i toscani, invece, la sensazione di essere ormai a un passo dalla retrocessione.

Sabato ha cambiato subito il tono del campionato. Il Milan è crollato in casa: 0-3 contro l’Udinese, una sconfitta che fa rumore e che complica la corsa Champions. La Juventus ha risposto con un successo pesante a Bergamo, 1-0 sull’Atalanta, mentre il Cagliari ha superato 1-0 la Cremonese in uno scontro diretto che vale ossigeno. Il Torino, infine, ha battuto 2-1 il Verona, consolidando una classifica sempre più solida e quasi condannando gli scaligeri alla Serie B.

La domenica ha aggiunto altri tasselli. Alle 12.30 il Genoa ha piegato il Sassuolo 2-1, avviandosi verso la salvezza. Alle 15 Parma e Napoli hanno pareggiato 1-1, un risultato che ha rallentato la rincorsa dei partenopei. Alle 18 il Bologna ha regolato il Lecce 2-0, continuando a macinare punti in chiave Europa e inguaiando i salentini.

Poi il big match delle 20.45: Como–Inter, una partita che ha mantenuto ogni promessa. Ritmo alto, gol, ribaltamenti, e alla fine la vittoria nerazzurra 4-3, un successo che pesa come un mattone nella corsa al titolo.

La giornata si è chiusa lunedì, con la Fiorentina che ha battuto la Lazio. Un successo che allontana i viola dalla zona calda e che, al contrario, lascia i biancocelesti in una stagione di mezzo: dieci sconfitte, classifica anonima, ambizioni ridimensionate.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da martedì 14aprile 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 10 aprile

20.45

Roma-Pisa (pagelle-tabellino)

Sabato 11 aprile

15.00

Cagliari-Cremonese (pagelle-tabellino)

Torino-Verona (pagelle-tabellino)

18.00

Milan-Udinese (pagelle-tabellino)

20.45

Atalanta-Juventus (pagelle-tabellino)

Domenica 12 aprile

12.30

Genoa-Sassuolo (pagelle-tabellino)

15.00

Parma-Napoli (pagelle-tabellino)

18:00

Bologna-Lecce (pagelle-tabellino)

2045

Como-Inter (pagelle-tabellino)

Lunedì 13 aprile

20.45

Fiorentina-Lazio (pagelle-tabellino)