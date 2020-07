La tredicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

BENEVENTO – La trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si é aperta con la sonora sconfitta della già promosso capolista sul campo del Crotone. La tripletta di Simy regala ai pitagorici tre punti preziosi, che consentono loro di staccare il Cittadella, sconfitto nell’anticipo dal Pisa per 2-0



Il Frosinone si aggiudica il big match contro lo Spezia: 2-1 il risultato finale I ciociari ora sono in corsa per il secondo posto, che significa promozione diretta. Bene anche il Pordenone, che porta a casa tre punti pesantissimi dalla difficile trasferta di Perugia grazie alle reti di Mazzocco e Ciurria; per gli umbri si allontanano e possibilità di entrare nella zona playoff. Successi esterni anche per Ascoli ed Empoli. La squadra marchigiana vince a Cosenza e inguaia i calabresi; quella toscana, al Penzo, regola per 0-2 il Venezia grazie alla doppietta di Mancuso. Impresa della Salernitana che in nove vince 2-1 sulla Juve Stabia e che, in virtù di questo risultato, sale al settimo posto. Il Trapani rimonta nel finale il Livorno e in 3’ vince 2-1 grazie ai gol di Pettinari e Dal Monte che regalano ai siciliani ancora speranze di salvezza. Finisce 1-1 tra Entella e Chievo con i liguri che persono così una ghiotta occasione per avvicinarsi alla zona playoff. Il Pescara cade sul campo della Cremnese e scivola in classifica; grigiorossi a segno con Valzania.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 3 luglio

18:45

Pisa – Cittadella (pagelle – tabellino)

21:00

Cosenza – Ascoli (pagelle – tabellino)

Cremonese – Pescara (pagelle – tabellino)

Crotone – Benevento (pagelle – tabellino)

Virtus Entella – Chievo Verona (pagelle – tabellino)

Venezia – Empoli (pagelle – tabellino)

Salernitana – Juve Stabia (pagelle – tabellino)

Trapani – Livorno (pagelle – tabellino)

Perugia – Pordenone (pagelle – tabellino)

Frosinone – Spezia (pagelle – tabellino)